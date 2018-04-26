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26 Nisan 2018 Perşembe 13:10

İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: “Karşımızda 25 bin istihdam hedefiyle bir Sakarya var”

Sakarya’da düzenlenen SAGİF-2018 Sakarya Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Fuarı açılışında konuşan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, “2015 yılında sadece Sakarya için 2000’li yılların başında 30 olan kadın istihdam rakamı...

İŞKUR Genel Müdürü Uzunkaya: 'Karşımızda 25 bin istihdam hedefiyle bir Sakarya var”
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Sakarya’da düzenlenen SAGİF-2018 Sakarya Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Fuarı açılışında konuşan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, “2015 yılında sadece Sakarya için 2000’li yılların başında 30 olan kadın istihdam rakamı 9 bin oldu. 25 binlere varan bir istihdam hedefiyle karşı karşıya bir Sakarya var” dedi.

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun katılımıyla Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen SAGİF-2018 Sakarya Girişimcilik ve İnsan Kaynakları Fuarı açılışına katıldı. Programda konuşan Uzunkaya, 2000’li yılların başında Sakarya’da 1 yılda 400 kişinin istihdamının sağlandığını ancak şimdi Sakarya’nın 25 binlere varan bir istihdam hedefinin olduğunu söyledi.

2000’li yılların başında sadece 30 kadının istihdamını sağlayan Sakarya’nın kadın istihdam rakamının şu anda 9 bin olduğunu açıklayan İŞKUR Genel Müdür Uzunkaya, “Sakaryamızın, İŞKUR hizmetlerimiz, istihdam hizmetlerimiz açısından eğitim programlarımız, il istihdam kurulları ve eğitim fuarlarımız açısından en başarılı illerden biri olduğunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. Sakarya’nın bu noktada geldiği, açtığı, yakaladığı mesafeyi beyan noktasında sanıyorum 2000’li yılların başında sadece ve sadece 1 yılda 400 kişinin istihdamını sağlayan, bunların içerisinde sadece 30 kadının istihdamını sağlayan bir Sakarya’nın yeni dönemde bakanımızın tüm Türkiye’nin 1 yılda gerçekleştirdiği istihdam sorumluluğunu yükledi. 2002 yılında Türkiye İş Kurumu’nun, Türkiye çapında 25 bin insanın işe girmesine aracılık yapan bir kurumdu. 2015 yılında sadece Sakarya için 2000’li yılların başında 30 olan kadın istihdam rakamı 9 bin oldu. Gençlerle ilgili bu rakamın 11 bine çıkması neticesinde 25 binlere varan bir istihdam hedefiyle karşı karşıya bir Sakarya var. Sakarya’nın son dönemde gösterdiği birlik, beraberlik bu hedefe erişeceğimizin en büyük müjdesidir” dedi.

İşsizlik sorununun önüne daha fazla geçileceğini aktaran Uzunkaya, “Yine bu programlarımızın neticesinde insanlarımızın az önce de yakınıldığı gibi; işin istediği niteliklerde sahip olmayışından kaynaklanan işsizlik sorunun da önüne geçmiş olacağız. Aslında Türkiye iş gücü piyasasında ziyadesiyle işverenlerimizin aradığı elemanı bulmakta zorluk çektiği bir hakikat. Ama bizlerin ve bakanlığımızın yeni ortaya koyulan yaklaşımlarla, bu işsizlik sorununun, daha doğrusu iş beğenmeme problemiyle birlikte işe erişimin daha ön noktalara çıkaracağız. Hedeflerimiz arasında sadece iş arayan değil, iş aramaktan umudunu kesmiş kesimlere ulaşmaktan, gençler, kadınlar, engelliler ve toplumun her kesimine yönelik faaliyetleri bakanlığımızın plan ve programları doğrultusunda devam edeceğiz” diye konuştu.
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