İSO Turkiye İmalat PMI Haziran’da 46,8 oldu

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) haziran ayında 46,8 oldu. Bu durum, büyük ölçüde talep tarafındaki gelişmelerden ve piyasa koşullarından kaynaklandı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) haziran ayında 46,8 oldu. Bu durum, büyük ölçüde talep tarafındaki gelişmelerden ve piyasa koşullarından kaynaklandı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Haziran 2018 dönemi sonuçları açıklandı. Buna göre, eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamların sektörde iyileşmeye işaret ettiği anket sonuçlarına göre, Mayıs ayında 46,4 olarak ölçülen PMI Haziran’da 46,8 düzeyinde gerçekleşerek Türk imalat sektöründe zorlu faaliyet koşullarına işaret etti. Anket katılımcıları bu durumun büyük ölçüde talep tarafındaki gelişmelerden ve piyasa koşullarından kaynaklandığını belirtti. Hem iç hem de dış kaynaklardan alınan yeni siparişlerdeki yavaşlama Haziran ayı sonuçlarında etkili oldu.

İmalat sektöründe üretim de ikinci çeyreğin son ayında ivme kaybetti. Gerek yeni siparişlerdeki yavaşlama gerekse üretimdeki hız kaybı önceki aya kıyasla daha ılımlı gerçekleşti. Anket katılımcıları; yeni siparişlerdeki yavaşlamanın talep kaynaklı gelişmelerden, üretimdeki yavaşlamanın piyasa koşullarından kaynaklandığını ifade etti.

İstihdam endeksi 50 eşik değerinin altında gerçekleşmekle birlikte önceki aya göre hafif toparlanma gösterdi. Fiyat cephesinde, döviz kuru gelişmelerinin etkisiyle artan maliyet yükleri Türk imalat sektörünün girdi maliyetlerinde yüksek oranlı artışa neden oldu.

Mayıs ayına göre hafif gevşemekle birlikte nihai ürün fiyatları enflasyonu yüksek düzeyde kaydedildi. Anket verileri nihai ürün fiyatlarındaki artışın girdi fiyatlarına kıyasla düşük kaldığını ve imalatçıların maliyetlerdeki artışın bir kısmını yüklendiklerine işaret etti.

İstanbul İmalat PMI Haziran’da 49,5 düzeyine yükseldi

Geçen mayısta 47,4 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası İstanbul İmalat PMI da Haziran’da 49,5 düzeyine yükseldi. Anket verileri, İstanbul imalat sektöründe devam eden yavaşlamanın haziranda nisandan beri gözlenen en ılımlı düzeyde gerçekleştiğine işaret etti.

Haziran verileri, toplam yeni siparişler ve ihracatta yavaşlamanın önceki aya göre hafifleyerek devam ettiğini gösterdi. İmalat üretiminin son üç ayda ilk kez olacak şekilde büyümesi anketin olumlu gelişmelerinden biri olarak kaydedildi. Firmalar kapasiteyi artırmak amacıyla istihdam düzeyini ikinci çeyreğin sonunda artırdı.

Firmalar birikmiş işlerini haziranda azaltmaya devam etti. Maliyet baskıları da Haziran’da artışını sürdürdü.