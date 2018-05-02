İspanya, turizm vergisini iki katına çıkardı

İspanya Turizm Ofisi, Mayorka, Formentera ve İbiza gibi tatil beldelerinde tatilini geçirecek olan turistlere uyguladığı turizm vergisini iki katına çıkardığını duyurdu.

İspanya Turizm Ofisi, Mayorka, Formentera ve İbiza gibi tatil beldelerinde tatilini geçirecek olan turistlere uyguladığı turizm vergisini iki katına çıkardığını duyurdu.

Mayıs itibariyle yürürlüğe giren fiyatlı vergi uygulamasının kişi başına 4 eurodan başlayıp, turistin tercih ettiği tatil şekline göre verginin yükseleceği açıklandı. 2016 yılından beri uygulanan turist vergisinin yükseltilmesinin turizm beldelerinin alt yapısının yenilenmesi, temizlik ve şehrin daha kaliteli hizmet vermesi için arttırıldığı ifade edildi. Turist vergisinin Mayıs Ekim ayı arasında alınacağı, düşük sezonlarda ise kişi başına 50 sent ile 2 euro arasında vergi alınacağı, 15 yaşından küçük çocuklardan ise vergi alınmayacağı, Mayorka Adası’nda dokuz günden fazla kalan turistlere yüzde 50’lik vergi indirimi uygulanacağı belirtildi. Turist vergisinin Mayorka’nın dışında Formentera ve İbiza’da alınacağı duyuruldu.

İspanya, yılda 75 milyon turisti ağırlayarak yıllık 77 milyar turizm geliri elde ediyor. Turizm sektörü, İspanya’nın gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 11’ini sağlarken, ülkede çalışan her sekiz kişiden biri de bu sektörde istihdam ediliyor.