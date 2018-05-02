EKONOMİ:
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02 Mayıs 2018 Çarşamba 09:16

İstanbul’da Nisan ayında zam şampiyonu kadın elbisesi oldu

İTO verilerine göre 2018 Nisan ayında fiyatı en çok artan ürün kadın elbisesi olurken, fiyatı en fazla bezelyenin ucuzladı.

İstanbul'da Nisan ayında zam şampiyonu kadın elbisesi oldu
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İTO verilerine göre 2018 Nisan ayında fiyatı en çok artan ürün kadın elbisesi olurken, fiyatı en fazla bezelyenin ucuzladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Nisan ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. 2018 Mart ayında İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 121’inin perakende fiyatı artarken, 31 ürünün fiyatı düştü, 90 ürünün fiyatı ise değişmedi.

Nisan ayında giyim harcamaları kadın giyimi grubunda yer alan elbise, yüzde 32.98 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler;aynı gruptan yüzde 31.59 ile kadın bluzu, yüzde 28.55 ile kadın etek, yüzde 27.93 ile kadın ayakkabı ve yüzde 25.73 ile kadın çantası oldu.

2018 Nisan’da bezelye yüzde 36.71 ucuzladı

2018 Nisan ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan bezelye, yüzde 36.71 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; aynı gruptan yüzde 32.08 ile taze fasulye, yüzde 24.63 ile patlıcan, ev eşyası harcamaları grubundan yüzde 21.83 ile ütü ile yine gıda harcamaları grubunda fiyatı yüzde 18.20 düşen salatalık oldu.
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