İstanbul’un Nisan ayı enflasyonu belli oldu

İTO verilerine göre, İstanbul’da Nisan ayında perakende fiyatlar yüzde 1.66, toptan fiyatlar ise yüzde 1.94 arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul için şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. İTO verilerine göre İstanbul’da 2018 Nisan ayında perakende fiyatlar yüzde 1.66, toptan fiyatlar ise yüzde 1.94 arttı. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi 2018 Nisan ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 9.44, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalamada yüzde 11.90 oldu. Perakende fiyatlar 2018 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10.23 toptan fiyatlar ise yüzde 11.64 arttı.

Sektörler bazında değişim oranları

Nisan 2018’de perakende fiyatlar bir önceki aya göre; giyim harcamalarında yüzde 13.60, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1.98, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.95, gıda harcamalarında yüzde 0.87, konut harcamalarında yüzde 0.85, ev eşyası harcamalarında yüzde 0.51, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0.24 artış gösterdi. Diğer harcamalar grubunda fiyat değişimi izlenmedi.

Nisan 2018’de toptan fiyatlar ise aylık bazda, gıda maddeleri grubunda yüzde 2.53, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 2.28, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2.25, İşlenmemiş maddeler grubunda yüzde 2.19, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.54, mensucat grubunda yüzde 0.09 arttı. Madenler grubunda yüzde 0.05 azalış izlendi.