İstihdam Fuarı’nın imzaları atıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde İstihdam Fuarı için imzalar atıldı.

24-25 Kasım 2017 tarihinde ilki gerçekleştirilen İstihdam Seferberliği Buluşmasının 2’ncisi yaz sezonundaki iş yoğunluğunu da değerlendirmek amacıyla bu yıl 11-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. İnegöl Kaymakamlığı himayesinde yapılacak fuara bu yıl İnegöl Belediyesi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nın yanı sıra İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Uludağ Üniversitesi İnegöl İşletme Fakültesi ve İnegöl Meslek Yüksek Okulu da dahil edildi.

İş arayan ile işvereni buluşturan İstihdam Fuarı için kaymakamlık toplantı salonunda protokol imza töreni gerçekleştirildi. “İşkur İnegöl Şube Müdürü Ahmet Baştürk konuştu. Baştürk, “Cumhurbaşkanımızın 2017 yılı itibariyle ilan ettiği istihdam seferberliği çerçevesi içerisinde İnegöl olarak bizler geçen yıl kaymakamımızın himayesinde İnegöl Belediyesi ile İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde gerçekten çok değerli ve İnegöl’e değer katan Türkiye’de ilçeler bazında ilk defa yapılan istihdam seferberliği buluşmasına birlikte imza atmıştık. Bu çalışmada belediyemizin çok önemli katkıları olmuştu. Ayrıca İnegöl’ümüzün değerli iş adamları ve firmaları bu fuarımıza destekte bulundular. Sonuç olarak 2 gün süren fuarımıza yaklaşık 1500 ziyaretçi katılım gösterdi” şeklinde konuştu.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ da konuşmasında, “İnegöl’ümüz için yine güzel, vatandaşımız için çok önemli ve etkili olacak bir istihdam seferberliği buluşmasının bugün imzalarını attık. Çok şükür İnegöl’ümüzde başta sayın kaymakamımız ve belediye başkanımız olmak üzere, ortak akıl ile ortak projeler yürütebilme pozisyonundayız. İşte bu güzel oluşumlardan biriside istihdam seferberliği buluşması. İşkur’un organizasyonluğu ile çeşitli paydaşların ortak olduğu bu istihdam fuarı ile birlikte İnegöl çalışanlarına, esnafına ve sanayicisine hayırlı ve bereketli olur inşallah. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası olarak üyelerimizi bu anlamlı fuara teşvik edeceğiz. Ayrıca orta ve büyük ölçekli firmalarımızda fuara iştirak ederek gerekli görüşmelerini yapacaklar. İnşallah bu fuarlar ile kaliteli ev nitelikli eleman ihtiyacını gidererek İnegöl ekonomisine önemli katkılar sağlarız” diye konuştu.

Belediye Başkanı Alper Taban yaptığı konuşmada, “İlk gerçekleştirdiğimiz İstihdam Fuarının benim için bir özelliği de Kasım ayında göreve gelişimizin ardından ilk organizasyonumuzdu. Heyecanımızın hat safhada olduğu bir başlangıçtı. Şunu da ifade etmek isterim ki yaptığımız istihdam fuarı sebebiyle İnegöl’de işsizlik sorunu, istihdam sorunu ya da işveren açısından bir eksiklik var gibi algılanmasın. İnegöl’de aksine işsizlik oranı yok denecek kadar az. İlçemizde yeterli sayıda işyeri ve buralarda istihdam edilen yeterince personel mevcut. Bizler arz talep dengesini daha doğru kurgulayabilmek adına bu fuar organizasyonlarını hayata geçiriyoruz. Bu manada bu fuar vesilesiyle bir farkındalık da oluşturmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl yapılan fuarın Kasım ayında yapılması sebebiyle bu yıl ki fuarın neden Mayıs ayında yapıldığı kafalarda soru işareti oluşturabilir. Geçtiğimiz yıl fuara katılan işverenlerle yapmış olduğumuz değerlendirmeler neticesinde işverenlerden gelen talep üzerine bu yıl İstihdam Fuarımızı daha faydalı olacağını ön görerek 11-12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl 34 katılımcı fuarımızda yer almıştı. Bu yıl fuarımızda 45 katılımcı yer alacak” dedi.