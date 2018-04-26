Endüstriyel mutfak ekipmanları showroomu İstabul’da açıldı. 6 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Restostore, otel ve restoran gibi işletmelere yönelik 40 bin çeşit mutfak ürününü aynı çatı altında buluşturuyor.

Endüstriyel mutfak ekipmanları showroomu İstabul’da açıldı. 6 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen Restostore, otel ve restoran gibi işletmelere yönelik 40 bin çeşit mutfak ürününü aynı çatı altında buluşturuyor.

Empero ve Bilge İnoks ortaklığında 6 milyon dolarlık yatırımla kurulan Restostore, endüstriyel mutfak ekipmanları İstanbul Eyüp’te açıldı. 4 bin metrekare alan içerisinde 40 bin çeşit ürün bir arada sunuluyor.

İtalya’ya pizza fırını, Almanya’ya döner makinesi

Bilge İnoks, 90’lı yıllar itibarıyla hız verdiği teknoloji yoğun üretimi sayesinde, bugün endüstriyel mutfak ekipmanlarının bütününe hitap edecek, hazırlık ekipmanlarından pişiricilere, servis ve soğutma ekipmanlarından, bulaşıkhaneye bir mutfak üreticisinin ihtiyaç duyabileceği bütün pres baskı mamul ve yarı-mamulü müşterilerine sunuyor.

Endüstriyel bulaşık makineleri, portakal suyu sıkma makineleri, döner tablalı kubbeli pizza fırınları gibi birçok ürün üreten Empero ise, kendi tasarladığı pizza fırınlarını başta İtalya olmak üzere tüm Avrupa’ya, yılda 3 bin adet ürettiği döner makinelerinin 2 bin tanesini Almanya’ya satıyor.

“Zamandan ve maliyetten tasarruf ettirecek”

Empero Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Topuz, “Bir mutfaktaki tüm kalemlerin tek seferde aynı yerden karşılanmasını mümkün kılan Restostore konsepti ile işletmecilerin her şeyden önce vakitten tasarruf etmelerini sağlayacağız. Kendi üretim bandımızdan çıkan yerli ürünlerle ve alanının en kaliteli markalarını uygun fiyatla sunma politikamızla maliyetleri de düşürüyoruz. Yatırımımızın ardında yatan içgörümüz bu şekilde” ifadelerini kullandı.

“Sektördeki önemli bir açığı kapatacaklar”

Bilge İnoks Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Bilge, “Yeni konsept ile sektörde hem Türkiye’de hem de yurtdışında mevcut olan çok önemli bir açığı kapatacağız. Üreticiler olarak bu işin mutfağını en iyi biz biliyoruz ve işletmecilere her anlamda destek olacağız. Sektörümüze yönelik oluşturduğumuz bu katma değer sayesinde, ülkemize ve ekonomimize katkımızı daha da artırmış olacağız” dedi.