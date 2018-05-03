EKONOMİ:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 11:02

İthalatta gözetim uygulaması

İthalatta gözetim uygulaması kapsamında, bisiklet ve motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç ve dış lastikler ile elektrikli korna ve sirenler için uygulanacak birim gümrük kıymetleri belirlendi.

İthalatta gözetim uygulaması
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İthalatta gözetim uygulaması kapsamında, bisiklet ve motosikletlerde kullanılan kauçuktan iç ve dış lastikler ile elektrikli korna ve sirenler için uygulanacak birim gümrük kıymetleri belirlendi.

Ekonomi Bakanlığının konuya ilişkin tebliğleri Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, motosiklet ve bisikletlerin kauçuktan ve çelik kuşaklı radyal dış lastikleri için birim gümrük kıymeti kilogram başına 3 dolar, kauçuktan iç lastiklerinde ise 3,5 dolar olarak uygulanacak.
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