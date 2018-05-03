EKONOMİ:
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03 Mayıs 2018 Perşembe 10:58

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi tebliği Resmi Gazete’de

Ekonomi Bakanlığınca, Almanya ve Hindistan menşeli bazı mobilya ürünlerinin ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açıldı.

İthalatta haksız rekabetin önlenmesi tebliği Resmi Gazete'de
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Ekonomi Bakanlığınca, Almanya ve Hindistan menşeli bazı mobilya ürünlerinin ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açıldı.

Ekonomi Bakanlığının, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ ile Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER) tarafından, Çin, Endonezya, Malezya, Tayvan, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tayland menşeli soruşturma konusu eşya ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin, Almanya ve Hindistan üzerinden menşe saptırması yapılarak etkisiz kılındığı iddiasıyla Bakanlığa başvuruda bulunuldu.

İnceleme sonucunda, Almanya ve Hindistan menşeli önlem konusu eşya ithalatının son yıllarda dikkati çekecek miktarda artış gösterdiği ve bu ülkelerden yapılan söz konusu ithalatın, toplam ithalat içindeki payının arttığı görüldü.

Almanya ve Hindistan menşeli menteşeler (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç, nakil vasıtalarına mahsus olanlar hariç), sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya ve diğerleri, mobilyalar için olanların (sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç) ithalatına yönelik önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma açılması kararlaştırıldı.
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