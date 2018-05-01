EKONOMİ:
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01 Mayıs 2018 Salı 10:31

İTO Başkanı Avdagiç: Borç yapılandırması ve sosyal reform paketi ekonomide dinamizmi arttıracak

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Başbakan Binali Yıldırım’ın kamuoyu ile paylaştığı borç yapılandırması ve sosyal reform paketinin, ekonomide dinamizmi artıracağını söyledi.

İTO Başkanı Avdagiç: Borç yapılandırması ve sosyal reform paketi ekonomide dinamizmi arttıracak
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Başbakan Binali Yıldırım’ın kamuoyu ile paylaştığı borç yapılandırması ve sosyal reform paketinin, ekonomide dinamizmi artıracağını söyledi.

Avdagiç, TBMM’ye gönderilen vergi ve prim borçlarına yapılandırma, emeklilere ikramiye, stok affı, imar barışı, yaşlılık aylığına zam, Bağ-Kur desteği, üniversite affına ilişkin paketi değerlendirdi.

Şekib Avdagiç, “Borç ve prim yapılandırması, imar barışı ekonominin kayıt altına girmesi için çok önemli adımlar. Kamuya borç ödemelerinde tanınan yeni fırsatlar, stok affı gibi tedbirler inanıyoruz ki devlet, vatandaş ve reel sektöre karşılıklı kazanç olarak yansıyacak” değerlendirmesini yaptı.

Vatandaşın alım gücünü artıracak her türlü sosyal ve yapısal düzenlemenin arkasında olduklarını vurgulayan İTO Başkanı Avdagiç, şunları söyledi: “İnanıyoruz ki bu barışın bereketi her vatandaşa ayrı yansıyacaktır. Kamuya birikmiş vergi ve prim borcunu ödeyen vatandaş da, ikramiye ile geliri yükselen emekli de geleceğini çok daha güven içinde planlayabilecek. Eski borçlarını taksitlendiren girişimci, sonraki vergi ve primleri için beyaz bir sayfa açabilecek. Yeni yatırım planlarına da engelsiz start verebilecek. Çünkü yasal süreçlerle karşılaşmayacak. Devlet de bir yandan tahsil edemediği gelirine kavuşarak yatırımlarını hızlandırabilecek.”
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