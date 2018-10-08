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08 Ekim 2018 Pazartesi 14:13

İTO Başkanı Avdagiç TBB’nin tavsiye kararını değerlendirdi

İTO Başkanı Şekib Avdagiç Türkiye Bankalar Birliği’nin KOBİ’lerin kredi borçlarının vadelendirilmesine yönelik tavsiye kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Bankaların KOBİ’lerin 15 milyon TL’nin altındaki nakit kredilerini...

İTO Başkanı Avdagiç TBB'nin tavsiye kararını değerlendirdi
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İTO Başkanı Şekib Avdagiç Türkiye Bankalar Birliği’nin KOBİ’lerin kredi borçlarının vadelendirilmesine yönelik tavsiye kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Bankaların KOBİ’lerin 15 milyon TL’nin altındaki nakit kredilerini vadelendiriren, TBB’nin belirlediği çerçeveyi hızlıca uygulamalarını bekliyoruz. Bankalar ellerindeki imkanı en üst seviyede KOBİ’lere kullandırmalı" ifadelerinde bulundu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) KOBİ’lerin kredi borçlarının vadelendirilmesine yönelik tavsiye kararını değerlendirdi. Avdagiç, “Bankaların KOBİ’lerin 15 milyon TL’nin altındaki nakit kredilerini vadelendirirken, TBB’nin belirlediği çerçeveyi hızlıca uygulamalarını bekliyoruz. Bankalar ellerindeki imkanı en üst seviyede KOBİ’lere kullandırmalı” dedi.

Avdagiç, “Şimdi Kredi Garanti Fonu’nun da devreye girerek, yapılandırılacak borca teminat sağlaması çok yararlı olur” önerisini getirdi.

Şekib Avdagiç sözlerine şunları ekledi:

“6 aya kadar anapara ödemesiz, 24 aya kadar vadelendirme KOBİ’ler için çok olumlu. Bankalar Birliği’nin kararını takdirle karşılıyoruz. Bankalar, KOBİ’lerin yanında olursa bu süreci başarıyla atlatırız. İTO olarak banka borç yapılandırmasında büyük firmalara tanınan başvuru imkanının KOBİ’lere de sağlanması ihtiyacını 10 gün önce yaptığımız yazılı bir açıklamada dile getirmiştik. Türkiye Bankalar Birliği’nin tavsiye kararını uygulama noktasında bankalara büyük görev düşüyor. Bankaların da reel sektörle aynı gemide olduğunun bilincinde olduklarından şüphemiz yok. Türkiye Bankalar Birliği’ne yaklaşımlarından dolayısı teşekkür ediyoruz.”
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