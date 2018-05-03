İTO: S;P'nin 'not'u senaryo

İlk 4 ayda İstanbul’da açılan yabancı sermayeli şirket sayısı yüzde 92, yerli şirket sayısı yüzde 20.4 arttı. İTO Başkanı Avdagiç, “İstanbul’da kurulan firma sayısındaki artış açıkça gösteriyor ki S&P ve benzeri not oyuncularının kararlarına kimse aldırış etmiyor. Çünkü istikrar da iş fırsatları da Türkiye’yi işaret ediyor” dedi.

İlk 4 ayda İstanbul’da açılan yabancı sermayeli şirket sayısı yüzde 92, yerli şirket sayısı yüzde 20.4 arttı. İTO Başkanı Avdagiç, “İstanbul’da kurulan firma sayısındaki artış açıkça gösteriyor ki S&P ve benzeri not oyuncularının kararlarına kimse aldırış etmiyor. Çünkü istikrar da iş fırsatları da Türkiye’yi işaret ediyor” dedi.

İstanbul’da kurulan şirketlere yabancı ortak ilgisi artıyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre bu yılın ilk 4 ayında İstanbul’da yabancı ortaklı firma sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92 artarak 2.484 oldu. Bu dönemde yeni kurulan Türk ortaklı firma sayısı da yüzde 20.4 artışla 20.718 olarak gerçekleşti.İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’yi Bolivya ve Paraguay gibi ülkelerin altında değerlendiren S&P’ye en açık cevabı, İTO’da yeni açılan yabancı sermayeli şirketlerin verdiğini söyledi.

"Kurgu belli ama bizim yolumuz açı"

Şekib Avdagiç, “Malum çevrelerin istediği şey 24 Haziran’a kadar endişe tırmandırmak. Biz ise iş dünyası olarak serinkanlı duruşumuzu koruyoruz. Kurgu belli ama bizim yolumuz açık. Bu yılın ilk 4 ayında İstanbul’da yabancı ortaklı 2.484 firma kuruldu. Geçen yılın aynı döneminde 1.294 firma kurulmuştu. Keza yerli yatırımcıda da ivme yukarı yönlü. İlk 4 ayda Türk ortaklı 20.718 firma daha ekonomiye katıldı. İstanbul’da kurulan firma sayısındaki artış açıkça gösteriyor ki S&P ve benzeri not oyuncularının kararlarına kimse aldırış etmiyor. Çünkü istikrar da iş fırsatları da Türkiye’yi işaret ediyor. Öte yandan yılın ilk çeyreğinde Türkiye’ye gelen turist sayısının şimdiden 5 milyonu aştığını dikkate alırsak, ülkemizin gerek yabancı misafirlerimizin gerekse uluslararası yatırımcıların odağında olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Not kuruluşlarının Türkiye’yi Bolivya ve Paraguay gibi ülkelerin altında değerlendirmesinin tamamen haksız ve yanlı olduğunu kaydeden Avdagiç, “Türkiye’nin mali pozisyonunun zayıfladığını iddia ediyorlar. Oysa borçluluk oranımız, Türkiye’nin üstünde notladıkları 85 ülkeden daha iyi. Büyüme oranımızla G20’de ilk sırada, milli gelir büyüklüğümüzle dünyada ilk 20’deyiz. Ülkemizi bu verilerle okumak yerine haksız yorumlarla manipüle etmeye çalışıyorlar. Ancak hep olduğu gibi yine kendi itibarlarını zedeliyorlar” dedi.