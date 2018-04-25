İTSO 107 mobilyacı üyesini Milano’ya götürdü

İtalya’nın Milano şehrinde 18-22 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen İ-Saloni 2018 Fuarı’nı görmek isteyen mobilyacı üyeleri için gezi düzenleyen İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, (İTSO) Ekonomi Bakanlığı’ndan sağladığı yüzde 50 oranındaki desteği üyelerine peşin olarak yansıttı.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İtalya’nın Milano şehrinde yapılan ve alanında dünyanın en büyük mobilya fuarı olan Milano İ- Saloni 2018’e götürdüklerini söyledi. Başkan Uğurdağ, gezi için Yenişehir Havaalanı’ndan özel uçak kaldırıldığını belirterek, “Türkiye’nin en önemli mobilya üretim merkezlerinden biri olan İnegöl’deki mobilyacı üyelerimizin fuarı gezebilmeleri ve dünyadaki mobilya trendlerini yakından takip edebilmeleri için bu organizasyonu yaptık. Fuara gezisine katılan üyelerimiz, Ekonomi Bakanlığı’nca sağlanan yüzde 50 peşin destekten yararlandılar” dedi.

Türkiye’nin mobilya sektöründe rekabet ettiği ülkelerin başında İtalya’nın geldiğine dikkat çeken Yavuz Uğurdağ, mobilya alanında dünyanın en iddialı ülkelerinden birinin İtalya olduğunu, Milano’da düzenlenen fuarın da, dünyanın en büyük mobilya fuarı olarak kabul edildiğini belirtti. Uğurdağ, İnegöl’ün, mobilya alanında iç pazarda ve yurtdışı pazarlarda atağa kalktığına, kendini kabul ettirdiğine ve küresel rekabetin koşullarına uygun yarış içinde olduğuna da vurgu yaptı.

İTSO’nun düzenlediği Mobilya ve Dekorasyon Sektörel Ticaret Heyeti Odanın Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış başkanlık yaptı. İnegöl heyeti, fuar ziyaretinin yanı sıra Milano Konsolosluğuna giderek burada, Başkonsolos vekili ve Milano Ticaret Ataşesi Dr. Emre Orhan Öztelli koordinasyonunda, İtalyan iş dernekleri ve İtalyan işadamlarının ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiler. Aynı gün İnegöl heyetinin kaldığı otelde de, İtalyan işadamları ve ünlü İtalyan mobilyacılar ve tasarımcılarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirildi. Gezi sırasında İtalya’nın 95 ünlü markasının tek çatı altında yer aldığı mobilya mağaza kümelenmesi de ziyaret edildi. Programda Milano Ticaret Odası’na nezaket ziyareti de yapıldı.

Öte yandan, İ- Saloni 2018 Fuarı’na İnegöl’den Çilek Mobilya, N Design ve Vanessa Mobilya firmaları stant açarak katılırken İTSO heyetine başkanlık yapan yönetim Kurulu üyesi Metin Atış bu firmaları ziyaret ederek başarı diledi ve İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ’ın selamını götürdü.