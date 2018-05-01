EKONOMİ:
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01 Mayıs 2018 Salı 17:52

İTSO üyelerine dış ticaret semineri

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) dış ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren üyeleri için dış ticaret bilgilendirme semineri düzenleyecek.Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonuyla düzenlenecek...

İTSO üyelerine dış ticaret semineri
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İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) dış ticaret ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren üyeleri için dış ticaret bilgilendirme semineri düzenleyecek.

Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) koordinasyonuyla düzenlenecek seminer, 3 Mayıs Perşembe günü 09.30-13.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, seminerde iş dünyası için ticari bilgiye erişim, döviz kazandırıcı hizmetler, ticarette teknik engeller ve Ekonomi Bakanlığı tarafından ihracatta uygulanan destek programları konularında katılımcıların bilgilendirilmesinin amaçlandığını belirtti. Uğurdağ, dış ticaret yapan ve hizmet sektöründe (sağlık turizmi, bilişim, film/dizi, eğitim, yönetim danışmanlığı, yayıncılık, lojistik ve turizm) faaliyet gösteren firmalar başta olmak üzere tüm üyelerin seminere katılabileceği vurgulandı.

Öte yandan saat 09.30 ile 10.00 arasında yapılacak kayıt ve ikramın ardından seminerin birinci bölümünde, İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları ele alınacak. Seminer Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Dış Ticaret Uzmanı İbrahim Kumaş tarafından verilecek. Seminerde, Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY’ nin Desteklenmesi ile Yurt Dışı Birim, Marka ve Tasarım Destekleri, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi, Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi konularında bilgilendirme yapılacak. Çay ve kahve molasının ardından saat 11.45-12.45 arası gerçekleştirilecek seminerin ikinci bölümünde ise, İTSO üyelerine döviz kazandırıcı hizmetler anlatılacak.
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