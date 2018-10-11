İTSO üyelerine İmar Barışı anlatıldı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nda (İTSO) düzenlenen toplantıda, inşaat sektöründe faaliyet gösteren oda üyeleri İmar Barışı konusunda bilgilendirildi. Şehir Plancısı Emre Ünlü, İmar Barışı’nın imar ve mülkiyet meselesi bulunan yapılara kanunlara uygunluk kazandıracağını söyledi.

Oda üyelerinden gelen talep üzerine düzenlenen toplantının açılış konuşmasını yapan İTSO Meclis Başkanı Mahmut Demirtaş, İmar Barışı ile alakalı düzeleme ile Türkiye’deki 14 milyon sıkıntılı konut, dükkân, fabrika, otel ve benzeri yapıların kayıt altına alınmasının hedeflendiğini hatırlattı. Fiilen kullanılan yapıların hukukî haklardan yoksun olduğunu, bunun da millî servet kaybına neden olduğunu belirten Demirtaş, “Hızlı şehirleşme, imar planlarının yapılaşmanın gerisinde kalması, rantsal çabalar ve yerel yönetimlerdeki teknik yetersizlikler, imara aykırı yapılaşmanın başlıca nedenlerini oluşturuyor. 1984 yılından bu yana yapılmış ya da hâlen inşa halinde olan imar ve mülkiyet sorunlu binalar, yasal düzenleme ile ekonomik değere kavuşturulacak. Yapı kayıt belgesi verilerek imara aykırı yapılara resmiyet kazandırmayı hedefleyen uygulamayla ilgili üyelerimizi bilgilendirmek istedik” dedi.

Demirtaş’ın ardından söz alan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlisi Şehir Plancısı Emre Ünlü, İmar Barış’ına başvuru şartları, İmar Barışı’nın devlete ve kişilere sağlayacağı ekonomik faydaları anlattı. İmar Barışı’ndan yararlanmak için son başvuru süresinin 31 Ekim, yapı kayıt belgesi bedellerinin yatırılacağı son tarihin ise 31 Aralık olduğunu hatırlatan Ünlü, İmar Barışı’ndan istisna tutulan yapılara da işaret etti.

İmar mevzuatına ve ya ruhsata aykırı yapılara verilecek yapı kayıt belgesiyle, vatandaşların devletle ihtilaflı durumunun ortadan kaldırılmasının ve bu yapılara yasallık kazandırılarak imar meselelerinin çözülmesinin hedeflendiğini ifade eden Emre Ünlü, düzenlemenin sağlayacağı faydaları şöyle sıraladı:

“Yapı kayıt belgesi alan binalara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek. İmar düzenlemeyle, İmar Kanunu gereği yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idarî para cezaları iptal ediliyor. Kullanım maksadı değişiklikleri de dâhil olmak üzere tapuda cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis ediliyor. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın veriliyor. Ayrıca yapı kayıt belgesi alan binalar için yıkılma endişesi son buluyor. Ancak deprem açısından riskli yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri mâlikleri alıyor. Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir değer olarak gösterebiliyor.”

Ünlü, imar barışına Çevre ve Şehircilik müdürlükleri aracılığı ile ve e-devlet üzerinden başvurulabileceğini belirttiği konuşmasında, yapı kayıt başvuru bedelinin hesaplanması konusunda İTSO üyelerini bilgilendirdi.