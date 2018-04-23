İTSO yönetiminden başsavcıya ziyaret

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nın (İTSO) yeni yönetim kurulu, Cumhuriyet Başsavcısı Zekeriya Alper İnanç’ı makamında ziyaret ederek, yeni dönemde yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl’ün özellikle ekonomik yapısının çok güçlü olduğunu ve Türkiye’ye örnek teşkil ettiğini söyledi. Uğurdağ, İnegöl’ün güçlü ekonomisinin ilçedeki sosyal ve kültürel dinamiklerini harekete geçiren bir unsur olduğuna da dikkat çekti.

İTSO’da bir süre önce yapılan seçimlerin sonrasında yeni bir yönetim kurlu oluştuğunu söyleyen Başkan Yavuz Uğurdağ, ilçede görev yapan protokol üyelerini ziyaret ederek tanıştıklarını ve projeleri hakkında bilgi verdiklerini ifade etti. Başkan Uğurdağ, İnegöl’ün geçmişte Balkanlar ve Kafkaslardan göç aldığını, mobilya sektörünün güçlü olması ve 1980’li yıllarda da sanayileşmesi ile cazibe merkezi haline gelerek ülkenin birçok bölgesinden göç aldığını da belirtti.

İnegöl’de huzurlu ve güvenli bir hayat sürmenin herkesin arzusu olduğuna vurgu yapan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Bunun için güven ve huzurun tesisinde elbette birinci görev güvenlik güçlerine ve yargıya düşüyor. Elbette ilçenin sivil dinamikleri olarak devletin kurumlarına destek olmak, onların görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için ortam oluşturmak da bizlerin görevidir. İnegöl’ün güvenlik güçlerimizin ve adalet sisteminin yanında yer almaya devam edeceğiz” dedi.

Başsavcı Zekeriyle Alper İnanç da, önemli bir sivil toplum kuruluşu olarak gördüğü İTSO’nun yeni yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden dolayı memnun olduğunu söyledi. Bugüne kadar İnegöl’ün sivil dinamikleri ile iş birliği halinde olduklarını ve bundan sonra da aynı şekilde devam edeceklerini vurgulayan Başsavcı İnanç, “Ziyaretinizden dolayı çok memnun oldum. Sivil toplum kuruluşlarının desteği bizi teşvik ediyor. Hep birlikte toplumumuzun bekası ve gelişmesi çalışacağız. Yeni yönetim kurlunuzu tebrik eder başarılar dilerim” diye konuştu.