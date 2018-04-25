İTSO’nun konuğu Şahin oldu

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nın (İTSO) nisan ayı olağan meclis toplantısına konuk olan AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, köklü ticaret kültürüyle, mobilyası, köftesi ve şifalı kaplıcalarıyla marka olan İnegöl’ün kamu...

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nın (İTSO) nisan ayı olağan meclis toplantısına konuk olan AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, köklü ticaret kültürüyle, mobilyası, köftesi ve şifalı kaplıcalarıyla marka olan İnegöl’ün kamu hizmetlerinden hak ettiği payı alması için çalıştığını söyledi.

İTSO’nun nisan ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Gündemdeki konuların görüşüldüğü toplantıya Milletvekili Hüseyin Şahin konuk oldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, yeni dönemin ikinci oturumunda Hüseyin Şahin’i ağırladıklarını belirterek, “Odamızın geçmiş dönem meclis üyesi olan Şahin’i meclis toplantımızda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Uğurdağ, Hüseyin Şahin’in İnegöl’e ve Bursa’ya hizmet getirilmesi için gece gündüz çalıştığını belirterek, meclis üyelerine hitap etmesi için kürsüye davet etti.

2011 yılından bu yana TBMM’de milletvekili olarak hizmet verdiğini ve çeşitli komisyonlarda yer aldığını kaydeden Milletvekili Şahin, köklü bir geçmişe sahip ticaret kültürüyle, mobilyası, köftesi ve şifalı kaplıcalarıyla marka olan İnegöl’ün kamu hizmetlerinden hak ettiği payı alması için çalıştığını söyledi. Hüseyin Şahin, şunları dile getirdi:

“İnegöl, nüfusu ve ekonomik yapısı itibarıyla il düzeyinde hizmetleri hak eden bir ilçe. Biz de bunu göz önüne alarak Ankara’da İnegöl’ün, gözü, kulağı, elçisi olduk. Sıkıntılarımızı, beklentilerimizi üst düzey yetkililerle görüşerek dile getirdik. Devam eden projelerin tamamlanması için gereken çabayı gösterdik. Gönül rahatlığı ile söyleyebilirim ki, İnegöl’e son 10 yılda önemli ve güzel hizmetler kazandırdık.”

Kısa bir süre önce yapılan seçimlerde göreve getirilen İTSO meclis üyelerine başarı dileklerini ileten Hüseyin Şahin, İTSO’nun İnegöl ekonomisine yön vermede dinamik bir rol üstlendiğini hatırlatarak, yeni meclis üyelerinin de İnegöl ekonomisinin daha çok güçlenmesi için çalışacaklarına inandığını söyledi. Kendisinin de geçmiş yıllarda İTSO Meclisi’nde görev alarak hizmet verdiğini dile getiren Şahin, “Hem eski bir meclis üyesi olarak, hem TBMM’de iki dönem görev yapmış ve Ankara’da devlet bürokrasisinin işleyişini iyi bilen biri olarak İTSO’ya destek olmaya hazırım” dedi.

Konuşmasının sonunda İTSO Meclis Başkanı Mahmut Demirtaş ve İTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ’a TBMM’yi temsil eden plaket veren Hüseyin Şahin daha sonra toplantıdan ayrıldı. Milletvekili Şahin’in salondan ayrılmasından İTSO Meclis gündemdeki konuları görüştü ve karar bağladı.