İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda Eylül bereketi

İzmir Adnan Menderes Havalimanı, 2018 yılının en hareketli günlerini geçtiğimiz Eylül ayında yaşadı. Yaklaşık 70 bin yolcu uçağı havalimanına girerken, 10 milyonu aşkın yolcu da havalimanını kullandı.Uçak yolculuklarına ilgi her geçen...

İzmir Adnan Menderes Havalimanı, 2018 yılının en hareketli günlerini geçtiğimiz Eylül ayında yaşadı. Yaklaşık 70 bin yolcu uçağı havalimanına girerken, 10 milyonu aşkın yolcu da havalimanını kullandı.

Uçak yolculuklarına ilgi her geçen gün artmaya devam ederken, toplu taşıma olarak uçağı tercih edenlerin sayısında yaşanan ciddi artışlar da göze çarpıyor. İzmir’in dışarıya açılan kapısı olan Adnan Menderes Havalimanı da yaz sezonunu oldukça hareketli geçirdi. Haziran-Temmuz-Ağustos ve Eylül ayları kapsamında iç ve dış hatlarda hizmet veren toplam 228 bin 420 uçak Adnan Menderes Havalimanı’nı kullandı. Bu uçaklarla son 4 ayda toplam 29 milyon yolcu taşındı.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nın 2018’de patlama yaptığı ay ise Eylül oldu. Okulların açılması ve yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte vatandaşlar Adnan Menderes Havalimanı’nı doldurdu. 2018 Eylül ayında 54 bin iç hatlar, 16 bin 236 dış hatlar uçağı havalimanına giriş ve çıkış yaptı. Bu uçaklarla 8 milyon 222 bin 676’sı iç hatlar, 2 milyon 248 bin 184’ü dış hatlar olmak üzere toplamda 10 milyon 470 bin 860 yolcu Adnan Menderes Havalimanı’nda buluştu. Hal böyle olunca yılın en verimli ayı da Eylül oldu.

Geçen seneyi de geçti

Eylül ayında yaşanan yolcu ve uçak bereketi İzmir’in için 2018’in en iyisi olurken, geçtiğimiz yıl Eylül ayı da geride bırakıldı. 2017 Eylül’de 7 milyon 715 bin 336’sı iç hatlar, 1 milyon 924 bin 312’si dış hatlar olmak üzere toplamda 9 milyon 639 bin 648 kişi İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nı kullanmıştı. Geçen seneye kıyasıyla iç hatlar yolcularında yüzde 7, dışlar hatlar yolcularında ise yüzde 17’lik bir artış yaşandı.