EKONOMİ:
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20 Temmuz 2018 Cuma 11:51

İzmir gayrimenkul sektörü ‘Dijital Gayrimenkul Danışmanı’ eğitiminde buluşacak

ERA Gayrimenkul Türkiye, sektörün hizmet kalitesini artırmak için seminer ve eğitimlerine devam ediyor. ERA Gayrimenkul Türkiye, Gayrimenkul Danışmanları ve Brokerların, teknolojinin hızı ve pratikliğini kullanarak iş kalitelerini ve karlılıklarını artırmaları için 26 Temmuz Perşembe günü İzmir’de ‘Dijital Gayrimenkul Danışmanı’ eğitimi gerçekleştirecek.

İzmir gayrimenkul sektörü ‘Dijital Gayrimenkul Danışmanı' eğitiminde buluşacak
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ERA Gayrimenkul Türkiye, sektörün hizmet kalitesini artırmak için seminer ve eğitimlerine devam ediyor. ERA Gayrimenkul Türkiye, Gayrimenkul Danışmanları ve Brokerların, teknolojinin hızı ve pratikliğini kullanarak iş kalitelerini ve karlılıklarını artırmaları için 26 Temmuz Perşembe günü İzmir’de ‘Dijital Gayrimenkul Danışmanı’ eğitimi gerçekleştirecek.

Uluslararası gayrimenkul franchising şirketi ERA Gayrimenkul Türkiye, sektörün hizmet kalitesini artırmak için seminer ve eğitimlerini sürdürüyor. ERA Gayrimenkul Türkiye, 26 Temmuz Perşembe günü İzmir’de bir otelde 09.30 - 17.30 saatleri arasında, eğitimci, yazar ve pazarlama danışmanı, Kürşat Tuncel önderliğinde, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Gayrimenkul Danışmanı ve Brokerların dijital dünyayı nasıl kullanmaları gerektiğine dair bilgiler paylaşacak.

Ankara’da ilgi gören ‘Dijital Gayrimenkul Danışmanı’ eğitimi şimdi de İzmir’de gerçekleştirilecek. Kürşat Tuncel,‘Dijital pazarlamanın konut pazarlamasında yeri, Google aramalarının konut satışında payı, Dijital pazarlama stratejisi oluşturmak, Google arama motoru reklamları, Arama motoru optimizasyonu, Google görüntülü reklam ağı reklamları, Display reklamlar, Yeniden pazarlama yeniden hedefleme, Sosyal medya pazarlaması, Sosyal medya reklamları, Sosyal medya yönetimi ve iletişim stratejisi, Video reklamlar, Mobil reklamlar, e-mail pazarlaması, Bir Gayrimenkul Danışmanının başarılı olması için dijital alanda "olmazsa olmaz" yenilikler, Verim arttırıcı uygulamalar ve iş geliştirici yenilikler’’ hakkındaki bilgi birikimlerini katılımcılara aktaracak.
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