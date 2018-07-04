İzmir’e 150 milyon dolarlık dev seramik fabrikası

İzmir’deki Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde, 150 milyon liralık yatırımla inşaatı tamamlanan seramik fabrikasında ilk üretim ateşi yandı. Toplam 90 bin metrakarelik alanda inşa edilen tesisin ekonomiye büyük katkı sağlaması beklenirken, fabrikada 250 kişi istihdam edilecek.

İzmir’deki Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde, 150 milyon liralık yatırımla inşaatı tamamlanan seramik fabrikasında ilk üretim ateşi yandı. Toplam 90 bin metrakarelik alanda inşa edilen tesisin ekonomiye büyük katkı sağlaması beklenirken, fabrikada 250 kişi istihdam edilecek.

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi içerisinde yer alan seramik fabrikasında üretim heyecanı yaşanıyor. Arte Seramik tarafından hayata geçirilen fabrikanın, 60 bin metrekare kapalı, 30 bin metrekare açık alan olmak üzere toplam 90 bin metrakarelik alana sahip olduğu öğrenilirken, fabrika 150 milyon liraya mal oldu. Alanda inşa edilen tesiste yer alan dev seramik ocağı da, ateşlenerek üretime başladı.

Toplam yatırımın 2019 yılında 250 milyon liraya ulaşacağı tesiste, ilk etapta 250 kişilik istihdam oluşturulduğunu belirten MCM Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Atabey, "Sektörde uzun yıllara dayanan tecrübemiz ve üretim şevkimiz, Arte markası ile vücut buldu. Böyle büyük bir tesisi 2 yıldan kısa bir sürede faaliyete geçirebilmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tesisimiz, Türkiye’deki en büyük seramik ocağını bünyesinde barındırıyor. Kısa bir süre içerisinde tesisimizin hem üretim kapasitesini hem de sağladığımız istihdamı artıracağız. Yenilikçi ürünlerle sektörde liderliğe oynayacak Arte markası ile ülke ekonomisine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Önceliklerinin her zaman kalite olduğunu belirten Atabey, "Sektörde kendimizi yeni bir yerde konumlandırıyoruz. Ürünlerimizde ambalajlarımızdan ürünlerimize kadar kusursuzluğa çok önem veriyoruz. Renkli ve desenli ürünlerin üretiminde çok iddialıyız. Ürünlerimize, özel tasarımlarımızı en yüksek kalite ile yansıtabiliyoruz. Renklerin ve desenlerin uyumunun mükemmel şekilde görülebildiği ürünlerimiz, şimdiden yoğun ilgi görüyor. AR-GE faaliyetlerine de önem vererek sektöre yenilikçi ürünler kazandırmayı sürdüreceğiz” dedi.

Üretimle birlikte ihracat da başladı

Henüz üretim tesisleri kuruluş aşamasındayken ihracata yönelik adımlar attıklarını kaydeden Atabey, "Yoğun çabalarımız ve kaliteli ürün yelpazemizle, üretimle aynı anda ihracata da başladık. Henüz prototip aşamasındaki ürünlerimizle anlaşmalar yaptığımız yurt dışı bağlantılı şirketlere, üretimin başladığı günden beri ürün gönderiyoruz. Firma olarak, hedefimiz ağırlıklı olarak ihracata yönelik ürünler geliştirmek. Öncelikli ihraç pazarlarımız Avrupa, Amerika, Kanada ve Dubai. Üretim tesisimiz tam kapasitede çalışmaya başladığında yılda en az 100 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz” sözleriyle ülke ekonomisine yapılan katkıya dikkat çekti.