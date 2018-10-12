Japonya nitelikli yabancı işçi alacak

Japonya, ‘mavi yakalı’ yabancı işçilerin aileleriyle birlikte sürekli olarak ülkede kalmasına imkan tanıyacak düzenlemeleri hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Düşük nüfus artış hızı ve yüksek yaşlı nüfusu nedeniyle iş gücü bulma konusunda zorluk yaşayan Japonya, yabancı nitelikli işçileri ülkeye çekmek için yeni arayışlar içinde. Shinzo Abe hükümeti Nisan ayında gerçekleştirmeyi planladığı yasal düzenlemelerle ‘mavi yakalı’ işçilere ülkenin kapılarını açmaya hazırlanıyor. Japonya’nın göç politikasında dönüm noktası olması beklenen sistem, yalnızca yüksek vasıflı profesyonellere ülkede iş imkanı sağlayan Japonya’nın ‘nitelikli işçiler’i de istihdam etmesinin önünü açacak.

Birçok alanda işçi kabul edilecek

Hükümet kaynaklarına göre, hemşirelik ve yaşlı bakımı, tarım ve inşaat dahil olmak üzere 10’dan fazla alanda bilgi ve deneyim sahibi işçi kabul edilecek. Japonca dil yeterliliğine sahip olması gereken yabancı işçiler için iki yeni ikamet statüsü öngörülüyor.

Önce 5 yıllık vize

İlk ikamet statüsüne hak kazananlar, beş yıla kadar geçerli olan vizeyi almaya hak kazanacak. Ancak aile üyelerini Japonya’ya getirmelerine izin verilmeyecek.

İkinci grupta yer alan ve ‘yüksek vasıflı işçiler’ olarak tanımlananlar ise daimi ikamet statüsü alabilecek. Bu grubun, aile üyelerini Japonya’ya getirmelerine izin verilecek.

Dil şartı ve bakanlık sınavı var

Her vize statüsünde de, çalışanların günlük Japonca konuşabilmeleri ve ilgili bakanlıkların yaptığı sınavları geçebilmeleri gerekecek. Birinci tip ikamet statüsüne sahip olanlar, ikinci tip için başvuru yapma şansına da sahip olacaklar.

Devlet destekli teknik eğitim programı kapsamında Japonya’da bulunan yabancılar da ilk statüyü elde edebilecek.

Düzenlemenin konusu olacak işçileri istihdam etmek isteyen şirketlerin Japon çalışanlar karşısında ‘eşit işe eşit ücret’ gibi bazı şartları yerine getirmeleri gerekecek.

Özel birim kurulacak

Adalet Bakanlığı, yalnızca yabancı işçileri kabul etmekle görevli bir kuruluş kurmayı planlarken, hükümetin ayın sonunda ilgili düzenlemeleri tartışmaya sunmayı hedeflediği ifade edildi. Hükümet ayrıca yeni sistem altında çalışacak yabancı işçilere geçim desteği sağlamayı da planlıyor.

En çok yabancı işçi Çin’den

Japonya’daki yabancı işçilerin sayısı Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı’nın verilerine göre 2012 yılında 680 bin iken, geçen yıl Ekim ayındaki verilere göre ikiye katlanarak 1.28 milyona ulaştı. Teknik eğitim programı kapsamında ülkede bulunan işçi ve öğrencileri de içeren rakamlarda, 372 bin 263 kişi ile Çinli işçiler en kalabalık grubu oluştururken, bu grubu Vietnam, Filipinler, Brezilya ve Nepal takip ediyor.