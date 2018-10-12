Kadın ve genç istihdamında Muğla Türkiye birincisi

Çalışma ve İş Kurumu Muğla Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile 1 Ocak 2018 tarihinde yürütülmeye başlanan ‘Ege İncisi’ projesinde istihdam yapan işverenler sertifikalarını aldı.

Psiko-sosyal model örnek alınarak hazırlanan ‘Ege İncisi’ projesi kapsamında, başta suça sürüklenmiş ya da meyilli çocuklar olmak üzere dar gelirli, eğitim imkânı kısıtlı, eski hükümlü, suç riski tespit edilen dezavantajlı kişiler belirlenerek iş ve meslek danışmanlığı hizmeti verildi. İş-Kur Muğla İl Müdürlüğü tarafından İşbaşı Eğitim Programları ile meslek sahibi olmaları, doğrudan istihdam ile iş hayatına katılımlarının sağlanması amaçlanan projeye katkıda bulunan 15 işveren sertifikalarını aldı. Proje kapsamında toplam 92 işe yerleştirme yapılırken, bunların 14’ü özel sektör firmalarında doğrudan istihdam, 18’i Toplum Yararına Program kapsamında kamu kurumlarında istihdam, 60’ı ise İşbaşı Eğitim Programı kapsamında yapılan istihdamdan oluşuyor.

“Sorumlu Fert Güvenli Kent” sloganı ile hazırlanan, genel koordinatörlüğünü Muğla İl Emniyet Müdürlüğünde görevli Şube Müdürü Tümer Yılmaz ve Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde görevli Şube Müdürü Müzeyyen Yıldırım’ın yaptıkları ‘Ege İncisi’ isimli projesi için sertifika töreni düzenlendi.

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonunda düzenlenen sertifika törenine Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çelik, İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Muğla Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İlyas Sarıyerli, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Törende konuşan Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, “Proje her anlamda topluma yararlı bir hedefti. Çağdaş polislik uygulamaları artık o klasik uygulamalardan ayrılıyor. Bu anlamda Toplum Destekli Polislik ön plana çıkıyor. Halkla ilişkiler, halkımızla, milletimiz ile hizmet verdiğimiz insanlarımızla bütünleşip hizmet vermemiz çok daha önem arz ediyor. Bu çerçevede suç işlendikten son suçun faillerini kolluk kuvvetleri ile elde edip adli makamlara çıkarmak elbette ki görevimiz. Fakat çağdaş polislik uygulamalarında suçun işlenmeden önlenebilmesine ağırlık verilmesinin bilincindeyiz. Bir şekilde suça karışmış, cezasını çekmiş, tekrar suç işlemeye meyilli bireylerimizi bu ve buna benzer projelerle topluma tekrar kazandırabiliriz” dedi.

Kadın ve genç istihdamında Muğla Türkiye birincisi

Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, istihdam noktasında elini taşın altına koyanlara ve projeye destek veren firmalara teşekkür ederken, "Böyle bir projenin içerisinde olmak bize ayrıca gurur verdi. Türkiye İş Kurum Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, 357 bin kadın ve 361 bin gencin istihdamını aracılık yapan bir kurum olduklarını söyledi. Uzunkaya, “Artık makamlarda, odalarda oturarak ülkeyi idare etmek, ülkeyi yönetmek, iş başarmak devri tarihin çöplüğüne atılmıştır. Oysaki dünün Türkiye’sinde insanların birlikte iş yapma alışkanlığı şöyle dursun, birinin yaptığını öteki bozmanın gayreti ve çabası içindeydi. Şimdi ise herkes kendinden çok diğer arkadaşlarının, paydaşlarının yaptığı çalışmalar ile mutluluk duyuyor. Zaten başarı da burada. 2018 yılında Muğla İl Müdürlüğümüze verdiğimiz istihdam sayısı 15 bin idi. Ekim ayının ortasındayız ve şu anda gerçekleşen istihdam sayısı 16 bin. 2018 yılında kadın ve genç istihdamında Muğla Türkiye birincisi. 2007-2017 yıllarına baktığımız zaman AB’nin 7-8 ülkesinin istihdamı 7 milyon 190 bin. İşgücü piyasası insan sayısı 160 milyon olan ABD’nin istihdam rakamı 7 milyon 291 bin. 32.6 milyon iş gücü piyasası olan Türkiye’nin tek başına gerçekleştirdiği istihdam 7 milyon 500 binden fazladır. Cumhurbaşkanımızın vakti ve saati geldiğinde dünyanın 5’ten büyük olduğunu, ama meselenin insanlık olduğunda da Türkiye’nin tüm dünyadan büyük olduğunu gösteren rakamlardır bunlar. Bu ülke kalkınacak ve büyüyecekse özel sektörün önünün açılması gerekir” dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde yapılan Milli İstihdam Seferberliğinde Muğla’nın işveren başına artı 3,5 kişilik ek istihdam ile Türkiye birincisi olduğunu söyledi. Gökcan, “Ek istihdamda ise toplam 73 bin 400 kişilik istihdam ile Türkiye beşincisi olmuştur” dedi.

Muğla Vali Vekili Fethi Özdemir projenin uygulanmasında emeği geçenlere teşekkür ederken, ‘Ege İncisi’ projesi kapsamında iş gücü eğitimi verilen ve istihdamı yapılan 96 kişiyi istihdam eder firmalara sertifikaları verildi.