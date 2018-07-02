‘Kamera Elinde Geleceğin Cebinde’ yarışmasına başvurular devam ediyor

Beşincisi düzenlenen ‘Kamera Elinde Geleceğin Cebinde’ Kısa Film Yarışması için başvuru süreci devam ediyor. Dereceye girenlerin 12 bin 500 TL’ye varan yatırım fonu kazanacağı yarışmaya son başvuru tarihi 14 Eylül 2018 olarak açıklandı.Türkiye...

Beşincisi düzenlenen ‘Kamera Elinde Geleceğin Cebinde’ Kısa Film Yarışması için başvuru süreci devam ediyor. Dereceye girenlerin 12 bin 500 TL’ye varan yatırım fonu kazanacağı yarışmaya son başvuru tarihi 14 Eylül 2018 olarak açıklandı.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından toplumu tasarrufa yönlendirmek amacıyla düzenlenen ve gelenekselleşen 5’inci Kamera Elinde Geleceğin Cebinde Kısa Film Yarışması başvurularını bekliyor. Yarışmada birinci olmayı başaran filmin yönetmeni 12 bin 500 TL değerinde yatırım fonunun sahibi olacak. İkinciye 10 bin TL, üçüncüye 7 bin 500 TL değerinde yatırım fonu kazandıracak yarışma sonunda ilk 10’a giren yarışmacılar, TSPB tarafından düzenlenen bir günlük eğitimlerden birine ücretsiz katılma imkanı ve 1 yıl süreli İKSV Kırmızı Lale Kart Üyeliği kazanacak.

‘Bulmacalı Senaryo’ konseptiyle düzenlenen yarışmada, tasarruf ve yatırımın önemi işlenecek. Yarışmaya katılmak isteyenlerin, aşağıda yer alan 20 kelimeden en az 10 tanesini kullanarak çektikleri 3 dakikayı aşmayan filmlerini 14 Eylül 2018 tarihine kadar kameraelindegelecegincebinde.com sitesi üzerinden doldurdukları formla birlikte elden, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya kurye/kargo aracılığıyla teslim etmesi gerekiyor. 18 yaşını dolduran herkesin katılımına açık olan yarışmaya katılmak için herhangi bir ücret ödenmiyor.

Filmde geçmesi gereken 10 kelime aşağıdakilerden seçebilecek:

Bütçe

Birikim

Yatırım

Birikim ve yatırım hedefi

Gelecek ve risk

Yaşam süresinin uzaması

Emeklilik

Yatırım vadesi (kısa, orta, uzun)

Finansal planlama

Pay (hisse)

Tahvil

Borçlanma aracı yatırım fonu

Hisse senedi yatırım fonu

Kira sertifikası

Portföy ve portföy dağılımı

Bireysel emeklilik

Aracı kurum

Portföy yönetim şirketi

Banka

Yatırım danışmanı