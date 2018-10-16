Kamil Koç’tan enflasyonla mücadeleye destek

Kâmil Koç, ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Kampanyası’na tam destek verdiğini açıkladı.

Türkiye’de karayolu taşımacılığının önemli şirketlerinden Kâmil Koç, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak tarafından açıklanan ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Kampanyası’na tam destek verdiğini açıkladı. Şirket, hizmet verdiği birçok seferde bilet fiyatlarında yüzde 10 ve üzeri oranında indirim uygulayacak.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada; “Kâmil Koç Otobüsleri A.Ş. olarak 92 yıldır ülke ekonomisine ve toplumsal kalkınmaya katkı sağlıyoruz ve bu anlamda yapılan çalışmaların yanında yer alıyoruz. Son dönemde ülkemizin içinden geçtiği sürecin tek çıkış yolunun birlik ve beraberlik olduğunun farkındayız ve üstümüze düşen tüm sorumluluğu yerine getirmekten geri durmayacağız. Bu bağlamda, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından başlatılan ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Kampanyası’na seferde yüzde 10 ve üzeri oranında indirim uygulayarak destek vermeye başlıyoruz” denildi.