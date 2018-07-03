Kamu görevlisi ve emeklilere zam

2018 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5,69 oranında artış yapıldı.

Maliye Bakanlığı’ndan 2018 yılı Temmuz döneminde kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlarla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada 2018 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışların, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlendiği ifade edildi. Bu kapsamda 2018 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde, 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranından kaynaklı olarak verilen enflasyon farkıyla birlikte toplamda yüzde 5,69 oranında artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları da 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 5,69 oranında artırıldı. 2018 yılı Temmuz ayından geçerli olmak üzere ise kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3,5 oranında artış öngörülmüştü. 2018 yılı ilk altı aylık döneminde enflasyon yüzde 9,17 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak, ilave enflasyon farkıyla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde Temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 8,65 oranında artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 9,17 oranında artış sağlandı. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2 bin 893 TL’den 3 bin 133 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı bin 978 TL’den 2 bin 149 TL’ye yükseldi.