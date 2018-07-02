EKONOMİ:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 12:13

Kapıkule’de Haziran rekoru

Kapıkule Sınır Kapsından Haziran ayında 23 bin 797 araç Türkiye’ye giriş yaparak rekor kırdı. Gurbetçiler, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini geçirmek için Kapıkule Sınır Kapısından Türkiye’ye giriş yapmaya devam...

Kapıkule'de Haziran rekoru
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Kapıkule Sınır Kapsından Haziran ayında 23 bin 797 araç Türkiye’ye giriş yaparak rekor kırdı. Gurbetçiler, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden yaz tatillerini geçirmek için Kapıkule Sınır Kapısından Türkiye’ye giriş yapmaya devam ediyor.

Kapıkule Sınır Kapısından bu yıl Haziran ayında giriş yapan araç sayısı günde ortalama 793 olarak kaydedilirken çıkış yapan araç sayısı ise 849 olarak belirlendi. Verilere göre, geçen yıl Haziran ayında 22 bin 905 araç Türkiye’ye giriş yaparken 2018 yılı Haziran ayında ise bu rakam yüzde 4 oranında artarak 23 bin 797 araca yükseldi.

Geçen yıl Kapıkule Sınır Kapısından Haziran ayında çıkış yapan araç sayı 23 bin 908’den yüzde 7 artarak bu yıl Haziran ayında 25 bin 470’e yükseldi.
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