Karadeniz Bölgesinden en fazla ihracat Trabzon’dan

2018 yılının ilk 3 çeyreğinde (Ocak-Eylül) Karadeniz Bölgesi’nden 2 milyar 688 milyon 938 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirilirken, toplam 18 ilin yer aldığı Karadeniz Bölgesinden en fazla ihracat Trabzon ilinden yapıldı. Karadeniz bölgesinden gerçekleşen ihracatın yüzde 24’ü tek başına Trabzon ilinden gerçekleşti.

2018 yılının ilk 3 çeyreğinde (Ocak-Eylül) Karadeniz Bölgesi’nden 2 milyar 688 milyon 938 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirilirken, toplam 18 ilin yer aldığı Karadeniz Bölgesinden en fazla ihracat Trabzon ilinden yapıldı. Karadeniz bölgesinden gerçekleşen ihracatın yüzde 24’ü tek başına Trabzon ilinden gerçekleşti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Trabzon ilinden yılın Ocak-Eylül dönemine karşılık gelen 9 ayında 655 milyon 153 bin 784 dolar tutarında ihracat gerçekleştirildiğini söyledi. 2018 yılı ilk 3 çeyreğinde Karadeniz Bölgesinden gerçekleşen ihracatın yüzde 24,4’lük kısmı tek başına Trabzon ilinden gerçekleştirildiğine dikkat çeken Kalyoncu “2018 yılı ilk 3 çeyreğinde Karadeniz Bölgesinden 2 milyar 688 milyon 938 bin dolar tutarında gerçekleşen ihracatta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.57 oranında bir artış oldu. Karadeniz Bölgesi’nden yapılan ihracatta ihracat yapılan ülke çeşitliliği her geçen yıl arttı. Bu yılki 9 aylık dönemde bölgeden 187 değişik ülkeye ihracat yapıldı. 18 ilin yer aldığı Karadeniz Bölgesi’nin ihracat lideri yine her dönem olduğu gibi Trabzon ili oldu. Toplam bölge ihracatının yüzde 24.4’lük bölümünün tek başına Trabzon ili tarafından gerçekleştiğine vurgu yaparak, ihracat gerçekleştirilen ülke çeşitliliği açısından da Trabzon ilinin birinci sırada yer aldığını yılın ilk 3 çeyreği sonu itibariyle Trabzon ilinden 119 değişik ülkeye ihracat yapıldı” dedi.

Ülkemizin en fazla ihracat yapılan 20. ili olan Trabzon’un tüm sektörlerden ihracat yapan bir il konumuna geldiğini ancak sektörel dağılımında Trabzon ilinden en fazla ihracat yapılan sektörün fındık olduğunu, ikinci sırada ise yaş meyve sebze ürünlerinin yer aldığına değinen Kalyoncu “Trabzon ilinden işlenmiş su ürünleri ve mamullerinin de ihracatının her geçen gün artıyor. Bunun yanında otomotiv ve makine sanayi ürünleri ihracatı alanında da Trabzon ilinin her geçen yıl ülke çeşitliliğini arttırdı” diye konuştu.

Öte yandan 2018 yılı Ocak-Eylül ayları arasında Karadeniz Bölgesinden en fazla ihracat sırasıyla Almanya, İtalya, Hollanda, Rusya Federasyonu ve Gürcistan’a gerçekleştirilirken, aynı dönemde Trabzon ilinden en fazla ihracat sırasıyla Rusya Federasyonu, Almanya, İtalya, Fransa ve Kanada’ya gerçekleştirildi. Trabzon’un ihracat sıralamasında Samsun, Zonguldak, Çorum ve Karabük izledi.