EKONOMİ:
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26 Nisan 2018 Perşembe 10:09

Keiretsu’dan ‘teknolojik’ yatırım

2017 yılında 8 girişime 10 milyon TL’lik yatırım yapan Keiretsu Forum Türkiye, son olarak San Francisco merkezli bir teknoloji şirketi olan Mall IQ’ya 45 bin dolar yatırım yaptığını açıkladı.Melek yatırımcı ağı Keiretsu Forum, start...

Keiretsu'dan ‘teknolojik' yatırım
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2017 yılında 8 girişime 10 milyon TL’lik yatırım yapan Keiretsu Forum Türkiye, son olarak San Francisco merkezli bir teknoloji şirketi olan Mall IQ’ya 45 bin dolar yatırım yaptığını açıkladı.

Melek yatırımcı ağı Keiretsu Forum, start up’lara desteğini sürdürdüğünü duyurdu. Yapılan açıklamaya göre geçen yıl 8 farklı girişime 10 milyon doların üzerinde yatırım yapan Keiretsu Forum Türkiye, son olarak makine öğrenmesi teknolojisini kullanarak müşterilerin alışveriş niyetlerini anlamlı ve aksiyon alınabilir hale getiren Mall IQ’ya 45 bin dolar yatırım yaptı. Her yıl dünyada start up’lara 800 milyon doların üzerinde yatırım yapan Keiretsu Forum’un Türkiye iştiraki olan Keiretsu Forum Türkiye, sadece bu yıl Türkiye’de 10’dan fazla start up’a 15 milyon dolar yatırım yapmayı hedefliyor.

Kullanıcı sayısını ilk çeyrekte yüzde 50 artırdı

2015’te kurulan ve merkezi San Francisco’da bulunan Mall IQ, özellikle GPS’in çekmediği AVM gibi kapalı alanlarda ve alışverişin yoğun olduğu caddelerde, kullanıcıların alış-veriş niyetlerine ve alışkanlıklarına ışık tutma hedefinde. 2018’in ilk 3 ayında kullanıcı sayısını yüzde 50 arttıran Mall IQ, hali hazırda şu anda Türkiye’de 60 AVM ve 10 bin tekil mağazada kullanılıyor.
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