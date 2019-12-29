Kendi İşini Kurmak Artık Çok Kolay

Geniş bir çevreniz var ise, insanlarla iyi iletişim kurup, empati yapabiliyorsanız, zamanı da iyi yönetebiliyorsanız; gayrimenkul danışmanlığı tam size göre.

Kendi işini kurmak için çok paralar harcamanıza gerek yok. Tek ihtiyacınız doğru yeteneklere sahip olmak ve gayrimenkul danışmanlığı yapmaya karar vermek. Gerisini RE/MAX ‘a bırakın.

Geniş bir çevreniz var ise, insanlarla iyi iletişim kurup, empati yapabiliyorsanız, zamanı da iyi yönetebiliyorsanız; gayrimenkul danışmanlığı tam size göre. RE/MAX gayrimenkul danışmanlığı sisteminde sabit bir maaş yok. Ne kadar kazanacağınızı kendi yetenekeleriniz belirliyor. RE/MAX size para harcamadan sahip olacağınız ofis ortamını ve daha bir çok şeyi sağlıyor. Kendi işinizin patronu oluyorsunuz.

RE/MAX gayrimenkul danışmanı olmak, kendi işini kurmak ve ne kadar kazanacağınız gibi tüm detayları https://www.kendiisinikurmak.com/ adresinde bulabilirsiniz. Sitede ayrıntılı bir şekilde hangi özelliklere sahip olmanız gerektiği, RE/MAX kazanç sistemi ve daha bir çok bilgi yer almaktadır. Site üzerinden gayrimenkul danışmanı olmak için başvuru da yapabilir ve ya iletişim kurarak bilgi alabilirsiniz, bunun içinde https://www.kendiisinikurmak.com/basvuru/ adresini kullanabilirsiniz.

RE/MAX Lot Ankarada Çankaya gibi muhteşem bir lokasyonda sizlere gayrimenkul danışmanı olma fırsatı sunuyor. Ücretsiz eğitimler ve koçluk sistemi ile kendinizi gelişirmenizi sağlıyor. Arkanızda çok güçlü bir RE/MAX ofisi oluyor. Size sadece satış yapmak kalıyor. Bu sayede kazanacağınız paranın limitlerini tamamen siz belirliyorsunuz.

RE/MAX ‘da Maksimum ve RAPP olmak üzere 2 kazanç sistemi mevcuttur. RAPP sisteminde üretilen hizmet bedeğinin %48’i sizin olur, Maksimumda ise üretilen hizmet bedelinin %80’i sizin olur. Kazan sistem ile ilgili daha fazla ayrıntı: https://www.kendiisinikurmak.com/gayrimenkul-danismanligi/ adresinde yer almaktadır.

RE/MAX Lot Ankarada 2014 yılından bu yana RE/MAX ofisleri arasında hep 1. olmuştur. Bu ofiste siz de yerinizi almak isterseniz, gayrimekul danışmanı olarak işinizi kurabilirsiniz.