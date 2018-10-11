Kepçe üretimi yapan Türk firması, ihracat yaparak ithalatın önünü kesiyor

Tamamen yerli tasarım ile üretimi Türkiye’de yapılan yük kepçeleri, dünyaya ihraç ediliyor.İstanbul’da faaliyet gösteren Kastamonulu firma, patent ve tasarımı tamamen kendisine ait olarak ürettiği dökme yük tahliyesinde kullanılan uzaktan...

Tamamen yerli tasarım ile üretimi Türkiye’de yapılan yük kepçeleri, dünyaya ihraç ediliyor.

İstanbul’da faaliyet gösteren Kastamonulu firma, patent ve tasarımı tamamen kendisine ait olarak ürettiği dökme yük tahliyesinde kullanılan uzaktan kumandalı kepçelerden Japonya’ya, Çin ve Kore’ye ihracatta bulundu. Firma, üç haftada yurtdışına 19 adet kepçe satışı yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin ekonomik manipülasyonlarına rağmen Türkiye’de üretim yapan firmaların ürettiği ürünlerin dünya pazarına ihracatları kesintisiz devam ediyor. İstanbul ve Kocaeli’nde 1984 yılından beri faaliyetlerini sürdüren Kastamonulu firma olan Güven Kepçe Makine İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından üretilen yerli üretim uzaktan kumandalı kepçeler Japonya, Çin ve Kore’ye ihracat edildi.

Firmanın Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda 26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, “Yılda 450 ekipman üretiyoruz. Ayda 20-30 konteynır gönderiyoruz. İhracatın yüzde 65’ini Çin tersanelerine yapıyoruz. Japonya, Amerika, Endonezya ve Avrupa ülkelerine de ihracatımız var. Firmamız en önemli yaptığı iş, sadece ihracat yapmak değil, ülkemize yapılan bu ürünlerin ithalatını yüzde 100’de engellemek. Türkiye’de dökme yük limanları, armatörler, vinç firmaları, yüksek rakamlara ithal ettikleri ürünleri son 5 yıldır bizden alıyorlar ve çok daha ucuz fiyata ve kaliteli olarak. Bu ürünler 2006 yılına kadar birçok firma Almanya, Hollanda ve Çin’den ithal ediliyordu. Büyük mücadele verdik, iç piyasaya kendimizi kabul ettirmemiz zor oldu ama başardık. İhracatta tanıtıma çok kaynak ayırdık özellikle uluslararası dünyanın en büyük fuarlarına katıldık. Güven ismini marka haline getirdik ve şuan dünyanın en önde gelen firmalarının ana tedarikçisi olduk. Dünya denizlerinde 10 bini aşkın ekipmanımız bulunmakta, aynı zamanda bir yedek parça birimi oluşturduk” dedi.

“Bazı eksiklikleri tamamlamadan başarma şansınız yok”

Sektördeki bazı eksiklikleri kaldırmadan başarılı olunamayacağını ifade eden Murat Demir, “Şunu çok iyi biliyoruz, Dünyada sektörde ürünü istediğiniz kadar iyi pazarlayın bazı eksiklikleri tamamlamadan başarma şansınız yok. Nedir bunlar; uygun fiyat politikası, kaliteli üretim, zamanında teslim, yedek parça temini, teknik servis, bunları sağladığınızda, o sektörde dev firmalarla yarışabiliyorsunuz. Hatta lider konuma geçebiliyorsunuz. Son 5 yıldır dünyada en fazla ekipman üreten firma olarak devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Üretimde çalışanların yüzde 90’ını Kastamonulular oluşturuyor

Güven Kepçe firmasının bünyesinde çalışanların yüzde 90’ının Kastamonulu olduğunu ifade eden Demir, “Güven Kepçe, dünya denizcilik sektöründe ülkemiz en iyi şekilde temsil etmekte olup ülke ekonomisine önemli ihracat katkısı sunuyor. 100 kişinin çalıştığı firmada yüzde 90 civarında Kastamonulu hemşerilerimiz istihdam ediliyor. Güven Kepçe, aynı zamanda Cide Belediyesine 6 milyon lirayı aşkın bağış yaparak destek sağladı. Cideliler Firması ile 8 milyon liralık hizmet yatırımı yine Cide ilçesine yaptı. Cideliler firmasında da 40 kişi istihdam ediliyor" ifadelerini kullandı.

Demir, son üç hafta içerisinde Çin, Japonya ve Kore’ye ihracatta bulunduklarını ifade ederek, şunları kaydetti: “2018’nin 38.-39. ve 40. hafta ihracatlarında 4x9 metreküp mekanik dört halatlı kepçe, 68 bin tonluk Japon Ultramax kuru yük gemisine, 2x12 metreküp uzaktan kumandalı kepçe, 4x12 metreküp uzaktan kumandalı kepçe, 58 bin tonluk Çin Supramax kuru yük gemisine, 1x10 metreküp uzaktan kumandalı kepçe, 4x8 metreküp uzaktan kumandalı kepçe, 45 bin tonluk Çin Handymax kuru yük gemisine, 1x13,5 metreküp uzaktan kumandalı kepçe, 55 bin tonluk Kore Supramax kuru yük gemisine, 2x12 metreküp mekanik tek telli kepçe, 1x0,6 metreküp hidrolik eskavatör polip kepçe ihracatı gerçekleştirdik”.