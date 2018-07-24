Kırmızı mercimek düşüşte, nohut artışta

Ulusal Baklagil Konseyi ve Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, bu yıl kırmızı mercimek ekim alanlarının azaldığını ve buna bağlı olarak üretimin düştüğünü belirterek, "Nohutta ise tam tersi bir tablo ile karşı karşıyayız. Nohut üretim alanı arttı ve geçmiş yıllara nazaran üretim çok daha fazla olacak" dedi.

Ulusal Baklagil Konseyi ve Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, bu yıl kırmızı mercimek ekim alanlarının azaldığını ve buna bağlı olarak üretimin düştüğünü belirterek, "Nohutta ise tam tersi bir tablo ile karşı karşıyayız. Nohut üretim alanı arttı ve geçmiş yıllara nazaran üretim çok daha fazla olacak" dedi.

Özdemir, kırmızı mercimek ve nohut için yeni başlayan sezona ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, kırmızı mercimek ve nohut üretim alanlarındaki bitki gelişimi, verimlilik, hastalık durumu ve rekolte tahmini amacıyla her yıl incelemelerde bulundukları söyledi. Bu yıl kırmızı mercimek ekim alanlarının azaldığını belirten Özdemir, hem verimin düşük olması hem de olumsuz hava şartları nedeniyle oluşan hasarlı ve tebeşirli taneli mercimeğin, piyasaya iç tüketim için sunulan kırmızı mercimek rakamını düşüreceğini kaydetti.

"Hava şartları olumsuz etkiledi"

Hava koşulları ve iklim şartlarının üretime olumsuz etkisi olduğunu kaydeden Özdemir, "Geçen yıl dekar başına 140-160 kg olan mahsul, bu yıl 80-120 kg seviyesinde bulunuyor. Ayrıca, hasat öncesi yağan yağışlar bitkileri yere yatırdı. Bunun sonucu olarak da bitkiler çürüdüğünden maalesef çoğunlukla ölü ve cılız taneler ortaya çıktı. Diğer yandan, özellikle Silvan, Ergani, Batman ve Bismil gibi önemli üretim bölgelerinde hasat öncesi dönemde 23 gün boyunca yağışlar vardı. Bu yağışların etkisiyle toprak ve hava nemliydi. Bu iklim şartları ise tebeşirli tanelere neden oldu" ifadelerini kullandı.

"Stoklar kötü tabloyu bertaraf ediyor"

Özdemir, bir önceki yıldan devreden yaklaşık 40-50 bin ton düzeyinde kabuklu kırmızı mercimek stoku bulunduğunu belirterek, kırmızı mercimekteki olumsuz tabloyu bir nebze bertaraf edecek en önemli unsurun bu stoklar olduğunu söyledi. Şu anda piyasaya gelen kırmızı mercimeğin daha çok iç piyasa ihtiyacını karşılamak amacıyla ağırlıklı olarak Mersinli tüccarlar tarafından satın alındığına dikkat çeken Özdemir, "Kanada, Kırgızistan ve Rusya gibi rekabet içerisinde olduğumuz ülkelerde üretilen kırmızı mercimeğin fiyatı, Türk mercimeğine kıyasla daha ucuz olduğundan, mevcut fiyat seviyesine rağmen ihracat şansımız çok düşük" şeklinde konuştu.

"Nohut ekim alanı arttı"

Geçmiş yıllarda oluşan yüksek fiyat seviyesinden dolayı bu yıl nohut ekim alanlarının da arttığını vurgulayan Özdemir, "Geleneksel nohut ekim bölgeleri olan Konya, Karaman, Kırşehir, Ankara, Çorum ve Yozgat gibi yerlerde ürünler piyasaya gelmeye başladı. Verim her yıl olduğu gibi 100-120 kg seviyesinde bulunuyor. Adana ve Güneydoğu illeri gibi önceki yıllarda nohut ekimi yok denecek kadar az olan bölgelerde ise bu yıl çok fazla ekim yapıldı. Üstelik bu yeni ekim alanlarında verimlilik oranları Türkiye ortalamasının neredeyse iki katı daha fazla. Geçmişteki 3-4 yıla kıyasla ülkemizde nohut üretimi bu yıl çok daha fazla. Uzun yıllardan sonra bu üründe ihracat fırsatı bulabileceğiz. Ancak burada önemli olan, yine geçmişteki astronomik nohut fiyatlarından dolayı dünya genelinde de nohut ekim alanlarının artırmasıdır. Bu nedenle önemli bir arz fazlasının oluşması ve dış ticarette yoğun bir rekabet yaşanmasını bekliyoruz" diye konuştu.