EKONOMİ:
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04 Temmuz 2018 Çarşamba 10:03

KOBİ vasfını kaybeden işletmeler KOSGEB desteğinden yararlanabilecek

’KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre işletmelerin KOBİ vasfını kaybetmeden önce uygun bulunan proje ve destek başvuruları, KOBİ vasfı kaybedilse dahi kazanılmış hak olarak değerlendirilecek.

KOBİ vasfını kaybeden işletmeler KOSGEB desteğinden yararlanabilecek
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’KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre işletmelerin KOBİ vasfını kaybetmeden önce uygun bulunan proje ve destek başvuruları, KOBİ vasfı kaybedilse dahi kazanılmış hak olarak değerlendirilecek.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının, ’KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu doğrultuda, yönetmelik kapsamındaki işletmelerin KOBİ vasfını kaybetme/kazanma veya sınıf değiştirme tarihlerinde, kurumlar vergisi mükellefleri için Nisan, gerçek/basit usulde gelir vergisine tabi olanlar için Mart ayı sonu esas alınacak. İşletmelerin KOBİ vasfını kaybetmeden önce uygun bulunan proje ve destek başvuruları, KOBİ vasfı kaybedilse bile kazanılmış hak olarak değerlendirilecek ve ödemeler yapılabilecek. KOBİ vasfı kaybedildikten sonra yeni proje ve destek başvurusu yapılamayacak.
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