Mobil Künye Sitene Ekle İletişim
EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

19 Kasım 2017 Pazar 08:29

Kömüre yüzde 35 zam geldi

Katı Yakıt Satıcılar Derneği Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, kömüre yüzde 35 oranında zam geldiğini bildirdi.Kayseri’de kış aylarının yaklaşması ile beraber vatandaşlar kömürcüler sitesine yöneldi. Kışın yakarak ısınacakları odun...

Kömüre yüzde 35 zam geldi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Malatya Haberleri Gündem Malatya'da takip edilir.

Katı Yakıt Satıcılar Derneği Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, kömüre yüzde 35 oranında zam geldiğini bildirdi.

Kayseri’de kış aylarının yaklaşması ile beraber vatandaşlar kömürcüler sitesine yöneldi. Kışın yakarak ısınacakları odun ve kömür ihtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar, kömürcüler sitesinde işleri artırdı.

Katı Yakıt Satıcılar Derneği Başkanı Mehmet Tiryakioğlu, kış aylarının yaklaşması ile beraber işlerinde artış olduğunu belirtti. Kentte doğalgaz kullanımının artması ile beraber kendi pazarlarında da daralma olduğunu belirten Tiryakioğlu, “İşimiz yavaş yavaş miladını dolduruyor” dedi.

Kömüre yüzde 35 oranında zam geldiğini kaydeden Tiryakioğlu, şunları söyledi:

“Satışlarımızda yavaş yavaş artış var. Yıllık genel görünüme bakacak olursak her sene yüzde 20 oranında pazarımız daralıyor. Vatandaşlar doğalgaza geçiyorlar. İşimiz yavaş yavaş miladını dolduruyor. Geçen sene 600-650 TL’den sattığımız kömür bu sene 850 TL oldu. Rusya’nın Çin’e olan bağlantısından kaynaklandığını öğrendik. Kömür, yüzde 35 civarında zamlandı. Vatandaşlarımız kömür ihtiyaçlarını 6. Aydan sonra giderirlerse menfaatlerine olur. Talep çoğaldığı zaman ithalatçı firmalar zam yapıyorlar. Eğer 6. Ayda alırlarsa en azından bundan etkilenmezler.”

Loading...
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar.




İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Haberi Oku

<