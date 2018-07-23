Konaklamada doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı, kasaplarda etler tükendi

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, son yılların en kalabalık yaz dönemi yaşanırken, konaklama ve kamp alanlarındaki doluluk seviyesi yüzde 100’e ulaştı, kasaplardaki etler tükendi, plajlarda yoğunluk meydana geldi.

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, son yılların en kalabalık yaz dönemi yaşanırken, konaklama ve kamp alanlarındaki doluluk seviyesi yüzde 100’e ulaştı, kasaplardaki etler tükendi, plajlarda yoğunluk meydana geldi.

Türkiye’nin 4’üncü büyük gölü olan ve Isparta’ya yaklaşık yarım saat uzaklıktaki Eğirdir Gölü’nde bu yaz döneminde yoğunluk yaşanıyor.

Sıcak havadan bunalarak Isparta ve çevre illerden Eğirdir’e gelen yerli ve yabancı çok sayıda turist, ilçedeki çeşitli noktalarda konaklayarak, tarihi ve doğal güzellikleri gezdi. Eğirdir merkezde Altınkum ve Bedre köyünde 2 plaj özellikle hafta sonlarında günübirlik ziyaretçilerin akınına uğrarken, ilçede konaklama için hizmet veren otellerde doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Plaj kıyısında kamp yapmak isteyenler için çadır alanı bulunurken, ytong tabir edilen evler de kiralanarak konaklama imkanı sunuluyor. Bu yıl plajdaki konaklama oranı da yüzde 100 seviyelerine ulaştı.

Eğirdir Belediyesi tarafından işletilen Altınkum Plajı’na günübirlik gelenlerin yanı sıra bölgede konaklamak isteyen turistlere de çeşitli imkanlar sunulurken, ilçede son yıllardaki en yoğun ziyaretçi akınının yaşandığı belirtildi. İlçede faaliyet gösteren kasaplardaki et miktarının da mangal yapmak isteyen binlerce ziyaretçinin talebi doğrultusunda azaldığı öğrenildi.

Doğal ve tarihi güzellikleriyle özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğrayan Eğirdir’de bu yıl son zamanların en yoğun sezonunun yaşandığı kaydedildi.