EKONOMİ:
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17 Ekim 2018 Çarşamba 10:30

Konfor’dan Enflasyonla Topyekün Mücadele’ye ‘tam destek’ açıklaması

Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında firmalardan indirim açıklamaları gelmeye devam ediyor. Bu çerçevede Konfor Mobilya tüm ürünlerinde nakitte yüzde 30 net indirime ek olarak yüzde 10 Enflasyonla Topyekün Mücadele indirimi sağlayacaklarını...

Konfor'dan Enflasyonla Topyekün Mücadele'ye ‘tam destek' açıklaması
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Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında firmalardan indirim açıklamaları gelmeye devam ediyor. Bu çerçevede Konfor Mobilya tüm ürünlerinde nakitte yüzde 30 net indirime ek olarak yüzde 10 Enflasyonla Topyekün Mücadele indirimi sağlayacaklarını duyurdu.

Mobilya sektörünün önde gelen firmalarından Konfor Mobilya, ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’ kapsamında yıl sonuna kadar ‘belirli ürünlerde’ değil, tüm ürün yelpazesinde nakitte yüzde 30 net indirim ve yüzde 10 Enflasyonla Topyekün Mücadele İndirimi sağlayacağını açıkladı. Açıklamada indirim oranlarının yıl sonuna kadar devam edeceği bildirildi.

"Belirsiz ifadeleri ortadan kaldırdık"

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulan Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı çerçevesinde düzenlenen kampanyaların net olması ve tüketiciye doğru bilgi vermesi gerektiğine dikkat çeken Konfor Mobilya Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erden Gönen, "Mobilya sektöründe sıkça kullanılan ’yüzde 40’a varan’ gibi kanıksanmış, belirsiz ifadeler tüketicinin aklında soru işaretleri bırakıyor. Ayrıca bu kampanyalar tüm ürün yelpazesi yerine ’belirli ürünler’ ile kısıtlanıyor. Konfor ve Konfor Yatak olarak her iki markamızda da, mağazalarımızda bulunan tüm ürünlerde geçerli olmak üzere, net oranlar üzerinden indirim kampanyası düzenliyoruz. Bu kampanyalarla, ülkemizin içinden geçmekte olduğu zorlu ekonomik süreçte tüketicinin yanında yer alıyoruz" diye konuştu.
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