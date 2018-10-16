Konut fiyat endeksi Ağustos’ta yüzde 9,86 yükseldi

Konut fiyat endeksi, Ağustos’ta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,86 artışla 268,63 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Ağustos ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı. Buna göre, Ağustos ayında KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,86 artışla 268,63 seviyesinde gerçekleşti.

Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE)

Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Hedonik Konut Fiyat Endeksi (HKFE) (2010=100), 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,45 oranında azalarak 226,36 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,32 oranında artan HKFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 8,13 oranında azalış gösterdi. Üç büyük ilin hedonik konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 0,46, 1,28 ve 0,57 oranlarında azalış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 3,68, 5,91 ve 13,30 oranlarında artış gösterdi.