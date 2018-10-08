EKONOMİ:
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08 Ekim 2018 Pazartesi 10:34

Konut fiyatlarında en yüksek 5 ilin değerleri açıklandı

Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatının en yüksek olduğu il 4 bin 695 TL ile Muğla olarak açıklandı. Muğla‘nın ardından gelen İstanbul‘da ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 bin 422 TL, İzmir‘de 3 bin TL. Türkiye...

Konut fiyatlarında en yüksek 5 ilin değerleri açıklandı
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Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatının en yüksek olduğu il 4 bin 695 TL ile Muğla olarak açıklandı. Muğla‘nın ardından gelen İstanbul‘da ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 bin 422 TL, İzmir‘de 3 bin TL. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı ise 2 bin 193 TL olarak saptandı.

Türkiye genelinde konut fiyatlarında en yüksek 5 ilin değerleri açıklandı. Buna göre tüm Türkiye‘de konutların ortalama metrekare satış fiyatı 2 bin 193 TL olarak saptanırken ülke genelinde ortalama konut büyüklüğü 125 metrekare, ortalama konut fiyatı 274 bin 125 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ortalama 16 yıl oldu. Endeksa.com’un verilerine göre tüm Türkiye’de konut fiyatları son 4 yılda yüzde 33, son 1 yılda ise yüzde 15 artış gösterdi. Gelecek 6 ayda ise konut fiyatlarında artış beklenmiyor.

İstanbul 19 yıl ile yatırımda avantajlı

Söz konusu otomatik gayrimenkul değerleme platformunun il bazında değerlerine bakıldığında konut metrekare satış fiyatı en yüksek iller sırasıyla Muğla, İstanbul, İzmir, Çanakkale ve Balıkesir. Muğla’da ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 bin 695 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 24 yıl. Muğla’nın ardından konut metrekare satış fiyatı en yüksek il İstanbul. İstanbul genelinde konut metrekare satış fiyatı 4 bin 422 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi ortalama 19 yıl. İzmir’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 3 bin TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 20 yıl; Çanakkale’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 455 TL, geri dönüş süresi 22 yıl; Balıkesir’de ortalama konut metrekare satış fiyatı 2 bin 394 TL, geri dönüş süresi ise 25 yıl olarak belirlendi.
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