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08 Ocak 2020 Çarşamba 13:46

Konut Sigortası Ücretleri

Evinizi korumak için konut sigortası yaptığınız zaman indirim olup olmayacağını merak ediyor olabilirsiniz.

Konut Sigortası Ücretleri
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İster ev sahibi olan kiracı, her durumda da konut sigortasından yararlanabilirsiniz. Konut sigortası yaptırmak isteyenler, konut sigortası ücretleri konusunu araştırmaktadır. Ancak burada belirtmemiz gerekiyor ki, ücretler evden eve ve alınan teminatlara göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Taşıt çarpması, yangın, sel ve su basması gibi aklınıza gelecek bütün durumlar için konut sigortası ile evinizi koruma altına alabilirsiniz. Zorunlu Deprem Sigortası ile burada bir fark ortaya çıkıyor. Zorunlu olan bu sigorta, evinizi sadece doğal afetlere karşı korumaktadır. Ancak Konut sigortası ile farklı teminatlar için ödeme yaparak evinizi koruma altına alabilirsiniz. Yaşayabileceğiniz olumsuz durumlara karşı evinizi koruma altına alarak, evinizde rahat rahat oturabilirsiniz.

Bu konuda genel olarak kişiler konut sigortası ücretleri hakkında araştırma yapmaktadır. Ne yazık ki fiyatlar sabit değildir. Firmanız ile iletişime geçerek, sizin eviniz için belirtilen fiyatı öğrenebilirsiniz. Ancak fiyatlar, almak istediğiniz teminatlara göre değişkenlik gösterebilmektedir.

2020 Konut Sigortası fiyatları, konut sigortasıyla ilgili güncel tüm konular ve detaylar için hemen Ata Brokerlik’i ziyaret edebilirsiniz. Bütün sorularınıza https://www.atabrokerlik.com/ adresinden yanıt bulabilirsiniz.

Konut Sigortası Neleri Kapsamaktadır?

Konut sigortası çeşitli risklere karşı evi koruma altına almaktadır. Aklınıza gelebilecek bütün olumsuzlukları konut sigortası ile karşılayabilirsiniz. Konut sigortası ücretleri değişkenlik gösterebiliyor. Ancak aylık taksitlerle ödeme yapabilirsiniz. Az bir maliyet ile ödeme yaparak, konut sigortanızı satın alabilirsiniz. Eğer kiracı iseniz, yine de konut sigortası satın alabilirsiniz. Ev sahibi olan kişiler, konut sigortasını alabiliyorken, kiracı olan kişiler, sadece eşyaları için teminat ödemektedir. Zararınızı her türlü en aza indirebileceğinizi belirtmek istiyoruz.

Kış mevsiminin yavaş yavaş gelmesiyle, mal varlıklarımızı korumamız daha da önemli bir hale geldi. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi eşyaları ve evi tehdit eden pek çok durum bulunuyor. Ancak konut sigortası ücretleri bu konuda size çok daha uygun gelecek. Peki, nasıl mı? Konut sigortası yaptırmadığınızı düşünün. Evinizin başına gelebilecek pek çok sıkıntı mevcut. Yangın, hırsızlık, deprem vb. durumlar meydana geldiğinde evinizde ciddi miktarda maddi hasar oluşacaktır. Bunu karşılamak için de bayağı bir harcama yapmanız gerekecektir. Eğer konut sigortası yaptırmak isterseniz, daha uygun fiyatlarda evinizi koruma altına alabilirsiniz. Aylık takside böldüğünüz zaman bütçenizi sarsmadan 12 ay boyunca konutunuz ve eşyalarınız koruma altına alınacaktır.

Konut Sigortasında İndirim Yapılır Mı?

Evinizi korumak için konut sigortası yaptığınız zaman indirim olup olmayacağını merak ediyor olabilirsiniz. Ancak düzenli olarak konut sigortası yaptırdığınız zaman hasarsızlık ve alarm indirimi alabilirsiniz. İndirimli olarak konut sigortası kullanımı her geçen gün daha da artmaktadır.

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