Kripto Para Nedir, Nasıl Alınır?

Son günlerde başta Bitcoin (BTC) olmak üzere birçok kripto para son günlerde dikkat çekici getiriler sağlıyor. Bunun da etkisiyle kripto para alım satım işlemlerine girmek isteyebilirsiniz. Bugün ise bu yazıyı sizlere kripto parların ne olduğunu ve kripto para alımının nasıl yapılacağını anlatmak için yazıyoruz.

Kripto Para Nedir?

Kripto paralar, şifreleme yöntemi kullanılarak güvenli hale getirilen dijital paralardır. Bu sayede çifte harcama ve sahtecilik sorunlarını tamamen ortadan kaldırır. Çoğu kripto paralar blockchain teknolojisi üzerine inşa edilmiştir. Bu da, kripto paraların merkezi otoriteler tarafından oluşturulmadığını, ve bunun sayesinde hükumetlerin müdahelelerine ve manipülasyona karşı dirençli olur.

Kripto Paralar Nasıl Çalışır?

Kripto paralar, tüm işlem kayıtlarını blockchain üzerinde bulundurur. Blockchain isimli dağıtık defter sayesinde işlem detayları silinip değiştirilemez. Bağımsız işlem defteri ise kurumsal hesaplardan daha da güvenli halde olur.

Kripto paralar, ağdaki tüm işlem detaylarını matematiksel şifreleme fonksiyonları olan hash’ler aracılığıyla depolar. Hash’ler ise kendilerinden önceki tüm hashlere sahip oldukları için hash fonksiyonlarındaki en ufak bir değişiklik mesajı tamamen bozacaktır.

Belli bir sayıda hash’e ulaşıldıktan sonra, işlem grupları server’lar içinde bloklara çevrilir ve blockchain ağı, yazılımında bahsedilen miktara göre belli bir zaman dilimi içinde kendisini yeniler.

Kripto paralar ise kapalı sistemler olarak tanımlanır. Yani arzları bellidir ve belirlenen miktarın üstüne çıkamaz. Bitcoin (BTC) gibi kripto paraların arzı yazılımlar tarafından belirlenir. Bu sayede değerleri arzın sınırlılığından dolayı devamlı artar.

Kripto Paraların Özellikleri Nelerdir?

Şifreleme

Kripto paralar, gelişmiş şifreleme yöntemlerini farklı şekillerde kullanır. Kriptoloji, ilk olarak güvenli iletişim gerekliliğinde doğdu. Böylece istenmeyen kişilerin mesajlarınızı görmemelerini sağlayabilirsiniz. Modern kriptoloji ise, günümüz dünyasının matematik ve bilgisayar bilimleri ile şekillenmesi ile çok ileri seviyelere ulaştı. Ayrıca enformatik, fizik ve elektrik mühendisliği ise şifrelemeye yardımcı olan katmanlardır.

Kripto paralarda şifreleme iki farklı şekilde oluşur:

Hashing işlemi, verinin bütünlüğünü, blockchain ağının yapısını ve insanların işlemlerindeki detayların şifrelenmesini sağlar. Ayrıca, kriptolojik problemlerin oluşturulup madencilik aktiviteleriyle çözülmesine olanak sağlar.

Dijital imzalar ise, insanların kendilerine ait olan bilgileri ispatlamalarını sağlayan şifrelenmiş bilgilerdir. Bu bilgilerde ise kişisel bilgileri göremezsiniz. Kripto paralarda ise bu teknoloji parasal işlemleri imzalamak için kullanılır. Bu sayede ağdaki bilginin size ait olduğunu ispatlayabilirsiniz.

Blockchain Teknolojisi

Blockchain, herkese açık, merkezsiz ve güvenli bir defterdir. Tamamlanış bloklar, içinde yapılan işlem detaylarını bulundurur ve blockchain ağına kaydedilir. Tüm bloklar kronolojik sıraya sahip olur ve tüm detaylar böylece doğrulanabilir. Kişiler arası (P2P) ağdaki tüm bilgiler herkese açık, kronolojik ve doğrulanabilir şekilde herkes tarafından görülebilir. Node olarak isimlendirilen her bir bilgisayar ise ağın bir kopyasını bilgisayarlarına indirir. Bu sayede herkes ağda neler olduğunu rahatça görebilir.

Blockchain teknolojisi ise ağda herkesin rahatça göremeyeceği ve değiştiremeyeceği bir veri tabanını oluşturuyor. Konsept olarak Satoshi Nakamoto gösterilse de, sonrasında birçok kripto paranın tasarımında kullanıldı.

Madencilik

Madencilik, bloklar aracılığıyla blockchain ağına işlem detaylarını eklemek olduğunu söyleyebiliriz. Blockchain ağında bloklar çıkarıldığı zaman ise kripto paralar çıkarılıp piyasaya sürülür. Bloklar ise ağın tanımladığı süre üzerinden üretilir. Madenciler ise problemleri çözdükçe karşılığında belli bir miktar kripto para alır. Madencilerin hesaplama gücüne göre, alacakları ödül değişir.

Kripto Para İşlemleri Nasıl Gerçekleşir?

Kripto para işlemleri ilk olarak işlemi gerçekleştirmek isteyen kişinin kendi adresinden başkasına işlem gerçekleştirmesiyle başlar. Sonrasında işlem tüm ağa duyurulur ve bilgisayarlar ise node’lar olarak işlem detaylarını tüm ağa bildirir. Sonrasında kişiler arası ağdaki node’lar işlemleri farklı algoritmalar ile doğrular. İşlem doğrulandıktan sonra, yapılan işlem diğer işlemlerle beraber deftere blok olarak eklenir. Yeni bloklar ağa eklendikten sonra artık hiçbirisi değiştirilemez duruma gelir. Bütün işlemler tamamlandıktan sonra ise işleminiz tamamlanmıştır.

Kripto Paraların Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Avantajları

Kripto paralar, birbirine güvenmeyen iki partinin herhangi bir üçüncü parti olmaksızın transferine olanak tanır. Transferler ise herkese açık anahtarlar ve özel anahtarlarla beraber farklı mutabakat algoritmalarıyla beraber güvence altına alınır.

Günümüz kripto para sistemlerinde kullanıcıların cüzdanları veya hesap adreslerinin kendilerine ait açık anahtarları vardır. Ama özel anahtarlar ise kullanıcıların, gerçekleştirecekleri işlemleri imzalamalarına olanak tanır. Fonların transferleri düşük işlem ücretleriyle gerçekleştiği için birçok kişinin bankalar başta olmak üzere finansal kuruluşlar ile çalışmak zorunda kalmazlar.

Dezavantajlar

Kripto paraların yarı anonim özellikleri, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı başta olmak üzere bir takım yasa dışı aktivitelerde kullanılmasını sağlayabilir. Ama, kripto paralar gizlilik ve anonimlik konularını itirafçılara karşı korunmak için gerektiğini söylerler ve bu sayede hükumetlerin aktivistleri bastıramadığını söylerler. Ayrıca, bazı kripto paralar ise diğerlerinden daha fazla gizliliğe sahiptir.

Diğer bir yandan, çoğu kripto para, yasadışı işlemler için çok kullanışlı olduğunu söyleyemeyiz. Özellikle blok içi denetim ve adli analizler sonucu Bitcoin ağında yasa dışı işlem yapanlar kolaylıkla yakalanıp adalet önüne getirilebilir. Gizlilik özelliğine sahip coin’lerin varlığından bahsedebiliriz. Gizlilik özelliğine sahip olan coin’ler olarak Beam (BEAM), Monero (XMR), Dash (DASH) ve Zcash (ZEC) olarak örnek verebiliriz.

Kripto paralardaki en önemli dezavantajlardan biri ise, kendi anahtarlarınızı kaybettiğiniz zaman elinizdeki coin’leri kaybetmenizde yatar. Eğer depolama araçlarınız zarar görürse, coin’leriniz tamamen yok olabilir. Bu yüzden kripto para tutacaksanız son derece dikkatli olmanız gerekir.

Kripto Paralar Nasıl Alınır?

Kripto para almak için ilk olarak kripto para borsasında hesap açmanız gerekir. Kripto para borsasında hesap açtıktan sonra kimliğinizi doğrulamanız gerekir. Kimliğinizi doğruladıktan sonra, borsada alım satım gerçekleştirebilirsiniz. Kripto para satın almak için ise, borsaların al sat kısmına tıklayarak istediğiniz kripto parayı istediğiniz işlem çiftinden gerçekleştirebilirsiniz.

Güncel kripto para piyasası ve analizlerin takibinin yapılması burada çok önemli. Mutlaka satın almak istediğiniz kripto paraya yönelik araştırmalarınızı yapmalı, risk iştahınızı hesaba katmalı ve sorasında işleme girmelisiniz.

Kripto Paralar Hakkında Sık Sorulan Sorular?

Basit bir şekilde kripto paralar nedir?

Kripto paralar, token’lar aracılığıyla güvenli ödemeler gerçekleştirmenize olanak sağlayan sistemlerdir.

Kripto para nasıl satın alınır?

Kripto para borsaları üzerinden kripto para alımı gerçekleştirebilirsiniz.

Kripto paralar nasıl para kazanır?

Kripto paralar, token’lar aracılığıyla güvenli ödemeler gerçekleştirir. Bu ödemelerin işlenmesi için ise madencilere ihtiyaç duyulur. Eğer bilgisayarınız blockchain ağına bağlıysa işlem ücretleri, madencilik işlemleri ve kar satışları ile kripto para kazanabilirsiniz.

Kripto paralarla ilgili en son gelişmeleri nasıl takip edebilirim?

Yatırımcıların güncel kripto para haberleri ve analizlerini takip etmesi yatırımların akıbeti açısından çok önemli. Bu bağlantı üzerinden güncel kripto para haberleri, analizleri ve yorumlarını sıcağı sıcağına takip edebilirsiniz.