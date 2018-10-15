Kristal Elma’dan Turkcell’e 15 ödül

Türkiye’nin en önemli pazarlama ve kreatif etkinlikleri arasında bulunan Kristal Elma Ödülleri’nde Turkcell’e ödül 15 ödül verildi. Turkcell, ödül gecesinde 3’ü kristal olmak üzere toplamda 15 ödül kazandı.

Turkcell, Reklamcılar Derneği tarafından düzenlenen Kristal Elma Festivali kapsamında gerçekleştirilen törende 15 ödüle layık görüldü. Pazarlama ve iletişim dünyasını buluşturan Kristal Elma Ödülleri’nde bölge, tasarım, uygulamada mükemmellik, medya, açık hava, radyo, basın kategorilerinde ödüller dağıtıldı.

‘Hayata bağlamaya devam edeceğiz’

Kristal Elma ödüllerine yönelik görüşlerini paylaşan şirketin Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün şunları söyledi: “Dünyanın ilk dijital operatörü olarak, çeyrek asırlık deneyimimizle, müşterilerimizin her anını, günlerinin bin 440 dakikasını daha güzel kılabilmek, ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için çalışıyoruz. İnsanların daha çok internet kullanma alışkanlıklarından yola çıkarak, arama dahil tüm iletişim ihtiyaçlarının internet üzerinden karşılanabildiği Lifecell markamızı çıkardık. Lifecell Mix paketlerimizle, müşterilerimize en çok kullandıkları uygulamaları kendilerinin seçebilmesini ve tek bir paket altında toplayabilmelerini sağladık. Şunu gördük ki, bu markaya yönelik yaptığımız tüm işlerimiz ödüle dönüştü. Bununla yetinmedik, insana dokunan teknolojiler geliştirmeyi en öncelikli stratejimiz olarak belirledik. Görme ve işitme engelliler için hayata geçirdiğimiz projeler ve Suriyeli mültecilerin gündelik hayata adapte olabilmelerini sağlayan Merhaba Umut ile kazandığımız ödüller bizim için çok değerli ve ayrı bir motivasyon kaynağı. Bunun yanı sıra 30 yılını deviren Kristal Elma gibi köklü bir organizasyonda ‘30 Yılın Yaratıcılığa Cesaret Veren Reklam verenleri’ arasında yer almak ayrıca mutluluk verici. Türkiye’nin Turkcell’i olarak hayata bağlamaya devam edeceğiz.”