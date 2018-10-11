EKONOMİ:
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11 Ekim 2018 Perşembe 15:06

Kriz var diye frene basmadı, 121’nci mağazayı Diyarbakır’da açtı

Diyarbakır’ın en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Ninova Park Alışveriş Merkezinde (AVM), Ebebek Mağazalarının 121’nci şubesi açıldı. Firmanın Genel Müdürü Halil Erdoğmuş, sene sonuna kadar mağaza sayılarını 130’a...

Kriz var diye frene basmadı, 121'nci mağazayı Diyarbakır'da açtı
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Diyarbakır’ın en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Ninova Park Alışveriş Merkezinde (AVM), Ebebek Mağazalarının 121’nci şubesi açıldı. Firmanın Genel Müdürü Halil Erdoğmuş, sene sonuna kadar mağaza sayılarını 130’a çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, “Bu rakamın gelecek sene sonunda da 160’a doğru gitmesini planlıyoruz. Ekonomik krizler Türkiye’de daha önce de vardı. Bundan sonra da olabilir. Kriz vardır diye herkes frene basacak olursa daha büyük krizler olur” dedi.

Diyarbakır’ın en büyük alışveriş merkezlerinden biri olan Ninova Park AVM, açılan yeni mağazalarla büyümeye devam ediyor. Türkiye’nin 46 ilinde 120 mağazası bulunan Ebebek Mağazalar Zinciri Diyarbakır’da 3’ncü mağazasını açarak mağaza sayısını 121’e çıkardı. Açılış için kente gelen mağazalar zincirinin genel müdürü Halil Erdoğmuş, Diyarbakır’a 10 yıldır yatırım yaptıklarını vurgulayarak, “Çok mutluyuz. Anne ve bebeklerin doğum öncesi dönemden başlayarak 4 yaşa kadar olan dönemdeki ihtiyaçlarını hesaplı fiyatlar, kaliteli ürünler, güler yüzlü kadroyla karşılayan bir internet ve mağazalar zinciriyiz. Bugün Diyarbakır’da anne ve bebeklerin ihtiyaçlarını karşılayan bir mağazayı daha hizmete açmanın sevincini yaşıyoruz. Bu 121’nci mağazamız. 46 farklı vilayetteyiz” diye konuştu.

“Ekonomik krizler daha önce de vardı”

Yıl sonuna kadar mağaza sayılarını 130’a çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Erdoğmuş, şunları kaydetti:

“Bu rakamın gelecek senenin sonunda da 160’a doğru gitmesini planlıyoruz. Ekonomik krizler Türkiye’de daha önce de vardı. Bundan sonra da olabilir. Önemli olan firmaların kendi dinamiklerini dikkate alarak, hesaplarını, kitaplarını daha doğru yaparak, ayaklarını yorganlarına göre uzatarak hareketlerine devam etmesidir. Kriz vardır diye herkes frene basacak olursa daha büyük krizler olur. Bu yüzden biz krizleri fırsat zamanları olarak görüyoruz. Özellikle bu dönemlerde ürün ihtiyacı olan kişilere uygun fiyatlarla hitap edebilmeyi bir fırsat olarak yakalamaya ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah memleketimiz de bu kriz ortamından çıkacaktır. Diyarbakır’daki mağazamız içerisindeki ürünler hariç yaklaşık 1 milyon liralık bir yatırımla kuruldu. Bu mağazada 13 kişi istihdam ediliyor. Diyarbakır’ın toplamında da 50 kişiye yaklaştık. Diyarbakır halkını seviyoruz. Onlar da bizi seviyor. O yüzden 3’ncü mağazamızı açtık. Hayırlı uğurlu olsun.”
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