EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 10:50

Kuru soğan zam şampiyonu oldu

TÜFE verilerine göre Haziran ayında fiyatı en fazla artan ürün kuru soğan olurken, fiyatı en fazla düşen ürün etek oldu.

Kuru soğan zam şampiyonu oldu
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

TÜFE verilerine göre Haziran ayında fiyatı en fazla artan ürün kuru soğan olurken, fiyatı en fazla düşen ürün etek oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Haziran ayında zam şampiyonu fiyatı yüzde 82,53 artış gösteren kuru soğan zam şampiyonu oldu. Sıralamada ikinci sırayı fiyatı yüzde 63,34 artan patates alırken fiyatı yüzde 57,72 havuç üçüncü sırada yer aldı.

Fiyatı en fazla artan ürünler sıralaması şöyle gerçekleşti; sivri biber yüzde 57,28, yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 50,23, limon yüzde 35,32, internet ücreti yüzde 32,27, domates yüzde 23,59, yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 14,99, yeşil soğan yüzde 14,84, elma yüzde 12,49, bilgisayar yüzde 9,13, ütü yüzde 9,07, tavuk eti yüzde 8,95, şehirlerarası otobüs ücreti yüzde 8,31, fırın yüzde 7,51, salatalık yüzde 6,87, çamaşır makinesi yüzde 6,67, uçak bileti ücreti yüzde 6,51, bulaşık makinesi yüzde 6,03.

En fazla eteğin fiyatı ucuzladı

Haziran ayında fiyatı yüzde 6,66 azalan etek en fazla düşen ürün olurken, kadın gömleği yüzde 6,31’lık düşüş ile ikinci sırada yer aldı. Kadın ceketi ise yüzde 4,87’lik düşüşle üçüncü listedeki yeri üçüncülük oldu. Fiyatı en fazla düşen ürünler sıralaması şöyle gerçekleşti; misafir kolonyası yüzde 4,15, kadın tişörtü yüzde 3,41, oyun konsolu yüzde 3,39, taze fasulye yüzde 3,17, eşarp yüzde 2,95, erkek tişörtü yüzde 2,86, çocuk ayakkabısı yüzde 2,70, elbise yüzde 2,65, krem peynir yüzde 2,54, kadın ayakkabısı yüzde 2,02, diğer kitaplar (edebi kitaplar) yüzde 1,66, nohut yüzde 1,40, erkek gömleği yüzde 1,39, erkek ayakkabısı yüzde 1,29, zeytinyağı yüzde 1,11, bebek pijaması yüzde 0,55 ve kadın pijaması yüzde 0,45.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku