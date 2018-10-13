Niğde’de alternatif ürün olarak ekimi yapılmaya başlanan lavanta üreticinin yüzünü güldürdü. Lavantadan beklediğinin üzerinde olumlu sonuçlar alan bir üretici, lavantadan yan ürün elde edilecek bir tesis kurmaya karar verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Mayıs ayından itibaren, Bor ilçesine bağlı Bereke köyünde 200 dönüm alana ekilen lavanta üreticinin yüzünü güldürdü. Üreticilerden Bekir Yıldız, aldığı olumlu sonuçları bir ileri adıma taşıyarak, lavanta yağı ve benzeri yan ürünler elde edilecek bir tesis kurmaya karar verdi. Kurulacak tesiste 40 kişinin istihdam edileceğini kaydeden Yıldız, “Alternatif tarıma ülkemizin ihtiyacı var. Topraklarımızın daha verimsiz olması yağmurlarımızın daha az yağması çiftçilerimizi alternatif tarıma yönlendiriyor. Biz de bu kapsamda hem çiftçilerimize örnek olalım dedik, hem de çiftçilerimizi teşvik edip onlara danışmanlık ve fide hizmeti vererek ekim sahasını genişletmeyi düşünüyoruz. Aynı zamanda tesis kuracağız 40 kişi istihdamlı. Tesisimizde lavanta ürünlerinin çeşitleri kolonyasıydı, sabunu, duş jeli ve lavanta suyu ve lavanta balı da üretimi yapacağız" dedi.

Üretim yapılan arazide incelemede bulunan Tarım ve Orman Niğde İl Müdürü Asım Baş ise, yüzde 50 hibeyle desteklenen lavantadan olumlu sonuçlar almaktan dolayı üretici adına mutlu olduklarını dile getirdi. Baş, "Bakanlığımız tıbbi aromatik bitkileri destekliyor. Bu lavanta bahçesi İç Anadolu’da bulunan en büyük lavanta bahçelerinden bir tanesidir. Lavanta tıbbi aromatik bitkiler kapsamında hem sağlık sektöründe kozmetikte, temizlikte ve daha farklı alanlarda da gıda sektöründe de değerlendiriliyor. Ülkemizde de ihtiyacımız olanlardan bir tanesidir. Biz de inşallah bu kapsamda destek ve teşviklerimizi yapacağız. Kırsal Kalkınma ve Ekonomik yatırımlar kapsamında yüzde 50 hibe programımız çerçevesinde işleme tesisini kurmayı planlıyoruz. Tüm alanlarda olduğu gibi Niğde’yi tıbbi aromatik bitkiler üretim alanında da ilerletmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.