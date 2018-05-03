Çin’in Türkiye’ye yaptığı en büyük yatırımlardan Kumport Limanı, 2018 yılında yeni yatırım planlarıyla büyümeye devam ettiğini duyurdu. Kumport CEO’su Özgür Soy, "Dünyada mevcut maden çeşidinin yarısından fazlası Türkiye’de. Bu noktada maden ihracatçılarının da desteklenmesi ve önünün açılması lazım" dedi.

Çin’in Türkiye’ye yaptığı en büyük yatırımlardan Kumport Limanı, 2018 yılında yeni yatırım planlarıyla büyümeye devam ettiğini duyurdu. Kumport CEO’su Özgür Soy, "Dünyada mevcut maden çeşidinin yarısından fazlası Türkiye’de. Bu noktada maden ihracatçılarının da desteklenmesi ve önünün açılması lazım" dedi.

2015 yılında Çin kökenli COSCO, CMHI ve CIC’den oluşan üçlü konsorsiyumun çoğunluk hissesini satın aldığı Kumport Limanı, sunduğu ürün ve hizmetlerle Türk deniz ticaretine ve ihracat rakamlarına katkı sağlamaya devam ettiğini açıkladı. 2018 yılında gerçekleştireceği 50 milyon dolarlık yatırımla liman operasyonlarını daha da verimli hale getireceğini belirten Kumport, konteyner elleçleme iş hacmi ile de Türkiye’nin en büyük üç limanından biri olma konumunu güçlendirdiğini bildirdi.

İhracatçıya yönelik yapılan yatırımlara dikkat çeken Kumport CEO’su Özgür Soy; "Jeopolitik konumuyla Türkiye dünya piyasasında çok önemli bir noktada. Ülke olarak yaşadığımız olumsuz durumlar ve küresel piyasalarda gözlemlenen dalgalanmalara rağmen 2017 yılında 7,4 gibi bir büyüme gerçekleştirebilen güçlü bir ekonomiye sahibiz. Elde ettiğimiz bu başarıda ihracat çok önemli bir paya sahip. Kumport olarak biz de ülke ekonomisine katkı sağlamak adına ihracata ve ihracatçıya destek olmaya çalışıyoruz. Son iki yılda limanımızdan ihraç ettiğimiz maden miktarı yüzde 200 artış gösterdi. İhracatçıların iş süreçlerini kolaylaştırdığımız hizmetlerle bu büyümenin hız kaybetmeden devam etmesini hedefliyoruz’’ dedi.

İhracatçıya zaman kazandırıyor

Kumport Limanı’nın son beş yılda yaklaşık 200 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdiğini sözlerine ekleyen Soy, saha düzenlenmeleri, saha kapasitesi artırılması, kapıların genişletilmesi, tüm paydaşları bir araya getiren yeni müşteri hizmetleri binasının inşa edilmesi, depo kapasitelerinin artırılması gibi yatırımlara imza attıklarının altını çizdi.

Türkiye’nin ekonomisine katkı sağlayan maden ihracatının potansiyeline değinen Soy; "Dünyada mevcut maden çeşidinin yarısından fazlası Türkiye’de. Bu durum maden ihracatının da büyük derecede önünü açıyor. Dünyaya ihracatını gerçekleştirdiğimiz madenlerin ekonomimize de önemli katkı sağladığını düşünüyoruz. Ancak bu noktada maden ihracatçılarının da desteklenmesi ve önünün açılması lazım. Kumport olarak biz maden ihracatı için gerekli yatırımları yapıyoruz. Bugün madenlerin doldurulduğu en geniş alana sahip olan limanımız, ihracatçının yer kaygısı yaşamamasını sağlıyor" dedi.