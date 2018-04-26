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26 Nisan 2018 Perşembe 09:15

Malezya’da TİSAŞ’a yoğun ilgi

Bu yıl 16.’sı düzenlenen Uluslararası Savunma Teknolojileri Fuarı DSA Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da yapıldı. Türkiye’den bu fuara iştirak eden Trabzon Silah Sanayi A.Ş (TİSAŞ) yeni ürünlerini ve sektördeki son gelişmeleri...

Malezya'da TİSAŞ'a yoğun ilgi
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Bu yıl 16.’sı düzenlenen Uluslararası Savunma Teknolojileri Fuarı DSA Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da yapıldı. Türkiye’den bu fuara iştirak eden Trabzon Silah Sanayi A.Ş (TİSAŞ) yeni ürünlerini ve sektördeki son gelişmeleri sektör temsilcileri ve müşterileriyle paylaştı.

Malezya Başbakanı Necip Tun Abdurrezzak, Savunma Bakanı Hishammuddin Tun Hüseyin ve Türkiye’nin Malezya Büyükelçisi Merve Safa Kavakçı’nın da aralarında bulunduğu geniş bir heyet, TİSAŞ standını ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi aldı.

Gerçekleşen fuarla ilgili bir değerlendirme yapan TİSAŞ Trabzon Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçen Alemdaroğlu “Ülkemiz tabanca üretimi konusunda önemli bir yere sahip. Türk menşeili tabancalar artık dünyanın her tarafında ilgi görüyor. TİSAŞ olarak 50’ye yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu sayede hem sektörün gelişimine hem de ülkemize döviz girişine katkıda bulunuyoruz. Amacımız ülkemizi ve markamızı tüm dünya ülkelerine tanıtarak daha çok ihracat sahası oluşturmak. 4 gün boyunca başta Malezya olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden gelen müşterilerimizle karşılıklı görüşmeler ve ikili işbirliği fırsatları elde ettik. Bu açıdan fuar oldukça verimliydi. Bundan sonraki süreçte değişik ülkelerinde düzenlenen fuarlara TİSAŞ olarak iştirak edecek ve gelen taleplere cevap vermeye çalışacağız” dedi.

(BK-ÖS-Y)

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