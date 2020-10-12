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25 Ocak 2021 Pazartesi 22:53

Malzeme dolabı satın alacaklara tavsiyeler !

Malzeme dolabı satın alacaklara tavsiyeler !
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Tamir, tadilat ve onarım sırasında ustaların en büyük sorunu araç ve gereçlerin dağınık olmasıdır. Bu dağınıklıktan şikayet etmek yerine düzen getirmek gerekir.

Bu düzeni sağlamak için takım arabası sizin ihtiyacınızı karşılayacaktır. Takım arabasının içini istediği gibi dizayn edebilir. Araç gereçleri taşıma kolaylığı sağlayan bu takım arabası büyük bir kolaylık olacaktır.

Araç gereçlerin kaybolmamasını, ağır eşyaları kolaylıkla taşınmasında rahatlık sağlayacaktır. Taşıma kapasitesi 90-100 kilo olan bu takım arabalar ustalar için kolaylık ve ortama düzen getirir. Ayrıca firmanıza giriş yapan personel ve misafirlerin cüzdan, telefon, emanet ve eşyaları için emanet dolabı modelleri de fabrikalarda sıklıkla kullanılır. Tabiki bir çok farklı modeli içinde barındırdığı için çelik dolap fiyatları da değişkenlik gösterir. Bu adresten https://www.enginmetaldolap.com/metal-celik-dolaplar/ çelik dolap fiyatları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Bu düzeni sağlayan takım arabası 4 çekmeceli veya 5 çekmeceli olarak satın alabilirsiniz. İçine takım hırdavat ürünlerini, anahtarları ve temizlik malzemelerini koyarak fabrikanın içinde istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Tekerleklerinde fren sistemi ve tutma kulpu sayesinde istediğiniz yöne hareket ettirebilirsiniz. Merkezi kilit sistemine sahiptir. Genelde mavi, kırmızı ve siyah renklerdeki takım arabaları tercih edilir. İsteğe göre renk değiştirebilir ve çekmece sayısını ayarlayabilirsiniz.

Malzeme dolapları imalathanelerde, kalıphane, fabrika ve atölyelerde sıklıkla kullanılır. Yüksek taşıma kapasitesine sahip bu metal dolaplar işletmelerin en çok kullandığı ürünlerdir. Dolapların içerisi isteğe bağlı olarak değişebilir. Yalnızca raflı malzeme dolabı olabileceği gibi içerisi çekmeceli ve panolu gibi birbirinden farklı modelleri de içinde barındırabilir. Genellikle anahtarlı kilit mekanizması ile üretilmektedir. Rafların taşıma kapasitesi standart bir metal dolaba göre çok daha fazladır. Genellikle malzeme dolapları rafları 100 kg yük kapasitelidir.

Malzeme dolabı içindeki çekmeceler rulmanlı veya teleskopik raylı gibi farklı seçeneklere sahiptir. Çekmece taşıma kapasitesi değişkenlik gösterebilir. Peki çelik malzeme dolabı alacakların dikkat etmesi gereken unsurlar nelerdir? Öncelikle köklü ve piyasada uzun yıllardır hizmet veren bir firmanın olması önemlidir. Bu kritere dikkat edilmesi gerekmektedir. Daha sonra yüksek kaliteli hammaddelerin kullanıldığına emin olunması gerekmektedir. Bunun içinde firma ziyareti yapabilirsiniz. Birinci sınıf boya, sac, çelikten üretilen ürünler çok daha uzun kullanımlıdır. Ayrıca daha önce firmanın çalıştığı bazı kurumları da öğrenmek işinize yarayacaktır.

Malzeme dolabı almadan önce garanti süresi gibi bilgilere de dikkat etmek gerekir. Garanti verilmeyen ürünler zamanla çelik dolapların arıza yapması sonrası mağduriyet doğuracaktır. 50 senelik üretim deneyimine sahip Engin Metal Dolap firması istenilen ölçüde çelik malzeme dolabı üretimi yapmaktadır. Firmanızın ihtiyaçları doğrultusunda iletişime geçerek istediğiniz metal dolaba sahip olabilirsiniz.

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