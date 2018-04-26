Mamut Art Project 2018 kapılarını açtı

Bağımsız ve genç sanatçılara işlerini sergileme olanağı sunan ve koleksiyonerler, galeri yöneticileri, küratörler ve sanatseverler için de bir keşif alanı oluşturan Mamut Art Project 2018 KüçükÇiftlik Park’ta başladı.Akkök Holding...

Bağımsız ve genç sanatçılara işlerini sergileme olanağı sunan ve koleksiyonerler, galeri yöneticileri, küratörler ve sanatseverler için de bir keşif alanı oluşturan Mamut Art Project 2018 KüçükÇiftlik Park’ta başladı.

Akkök Holding sponsorluğunda KüçükÇiftlik Park’ta kapılarını açan Mamut Art Project’e bu yıl Mamut Performansları ve Krüw’ün ‘Mythz’ seçkisi damgasını vurdu. Bağımsız ve genç sanatçıların eserlerinin sergilendiği ulaşılabilir sanat etkinliği Mamut Art Project 2018’de 50 genç sanatçının 400 eseri sergileniyor.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Mamut Art Project Ortağı ve Satış Direktörü Ekin Kohen, amaçlarının ulaşılabilir sanat kavramını oluşturmak olduğunu ifade ederek, “Bu sene 6’ıncı senemize girdik. 50 sanatçı var. 500’e yakın eser var toplamda. 6 sene önce genç sanatçıların kariyerlerine bir ivme kazandırıp onları koleksiyonerlerle ve sanatseverlerle buluşturmak için bu yola çıktık. Amacımız ulaşılabilir sanat kavramını oluşturmaktı. Galerileri olmayan daha yeni mezun ve yolun çok başında olan sanatçılarla çalışıyoruz. Onun dışında yaşça ve eğitim sınırlamamız yok. Tek sınırlamamız; galerisi olmayacak, yolun başında olacak. Hedefimiz onları hep sanatseverlerle hem sanat profesyonelleriyle hem iş almak isteyen gençlerle buluşturmak” diye konuştu.

“Pazar akşamına kadar devam edecek”

Ekin Kohen, Mamut Art Project’in 29 Nisan Pazar gününe kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacağını söyledi. Kohen, çocukları sanata alıştırmak için çocuk atölyelerine başlayacaklarına da vurgu yaparak, şöyle konuştu:

“Bu sene yenilik olarak çocuk atölyelerini kattık ilk defa. Çocukları da küçükken sanata alıştıralım ve eğitimlerine başlayalım diye çocuk atölyelerine başlayacağız hafta sonları. Performans programımız olacak her zamanki gibi yine bir yenilik bu sene performans haklarını da satışa çıkardık. Yani bir performansı izleyip sonra ilgilenen ve tekrarını yaptırmak isteyenin haklarını satışa sunduk diyebilirim. Bugün sanatseverlere kapılarımız açıyoruz Pazar akşamına kadar devam edecek. 11’den akşam 8’e kadar bekliyoruz herkesi.”

Mamut Performansları 2018

Seyhan Musaoğlu ve Simge Burhanoğlu’nun küratörlüğünde hazırlanan Mamut Performansları’nın bu seneki teması ‘Maddesiz?’ de 6 performans sergileniyor. Bu edisyonda ilk defa, sergilenen performansları tekrar gerçekleştirme hakkı da satışa sunuldu.

Krüw’dan Mamut’a Özel Serigrafi Baskı Seçkisi

Geçtiğimiz yıllarda büyük ilgi gören alternatif sanat kolektifi Krüw, bu edisyonda sergilenmek üzere özel olarak bir araya getirdiği serigrafi baskı seçkisi ‘Mythz’ ile Mamut Art Project’te yer aldı. Yüzyıllardır farklı kültürlerde, coğrafyalarda anlatılan efsanelerden esinlenen serigrafi seçkisi Krüw sanatçıları, Bertan Berkol, Burak Beceren Burak Şentürk, Bülent Gültek, Can Dağlı, Can Gürgül, Cins, Derin Çiler, Elif Cincinus, Elif Varol Ergen, Ham, Kaan Bağcı, Kaan Bilaloğlu, Moklich, Murat Kalkavan, Selin Çınar, Yavuz Öztürk ve Zez Eah imzasını taşıyor.

Mamut Çocuk Atölyeleri

Mamut’ta bu sene bir ilk olarak Mamut Çocuk Atölyeleri de gerçekleşecek. Sanatın bir ‘Tavır’ olduğunu ve çocuklara anlatmanın en güçlü yolunun ise aktif, renkli, eğlenceli ve aynı zamanda kolay ulaşılabilir olması gerektiğini düşünen Atölye 5 ekibi çocuklar için Mamut’a özel bir mekân tasarladı. Çocuklar, süreç ve deneyim odaklı oluşturulan bu alanda iki gün boyunca sanatı deneyimleme şansını yakalayacak.