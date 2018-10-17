Manisa’da termal muz serası

Manisa’nın Salihli ilçesindeki özel bir serada jeotermal kaynaklar kullanılarak muz üretildi. Türkiye’de ilk defa jeotermal ısıtma yönetimiyle sera içerisinde muz üretimi gerçekleştirildiğini ifade eden firmanın İşletme Müdürü Erdem Çelik, 1 yıl önce dikilen fidelerden dekar başına 10 ton muz hedeflediklerini söyledi.

Manisa’nın Salihli ilçesindeki özel bir serada jeotermal kaynaklar kullanılarak muz üretildi. Türkiye’de ilk defa jeotermal ısıtma yönetimiyle sera içerisinde muz üretimi gerçekleştirildiğini ifade eden firmanın İşletme Müdürü Erdem Çelik, 1 yıl önce dikilen fidelerden dekar başına 10 ton muz hedeflediklerini söyledi.

Hasalan Mahallesi mevkisinde bulunan jeotermal seralarda domates üretimi yapan firma, üretim çeşitliliği için, 1 yıl önce muz üretimi kararı aldı. İlk etapta deneme üretimi yapılan muzda başarılı sonuç elde edildi. Termal serada muz üreten Lider Gıda İşletme Müdürü Erdem Çelik, firma olarak ilk etapta 50 dekar alanda muz ürettiklerini söyledi. Çelik, 1 yıl önce diktikleri fidanların şu an hasat verdiğini ve 10 gün önce de hasada başladıklarını belirtti. Verimin çok iyi olduğunu ve Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu vurgulayan Çelik, "Muz üretimi açısından başarılı bir sezon geçirip, dekarda 7-10 ton arası ürün almayı hedefliyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz sera Türkiye’de jeotermal ile ısıtılan ilk muz serası diyebiliriz” dedi.

Manisa bölgesinin muz üretimine uygun bir bölge olmadığını belirten Çelik, "Biz seramızın altyapısıyla, profesyonel ekibimizle, Salihli’de jeotermal serada muz yetiştirilebilir hale getirdik. Bunu nasıl getirdik, kışın burada ısıtma ihtiyacını jeotermal ile karşılıyoruz. Ayrıca muzun gerekli iklim isteklerini seramızda olan teknolojik altyapılarla bu şartları yerine getirerek, jeotermal seralarımızda üretim yapıyoruz” dedi.

Üretilen muzların iç piyasada tüketildiğini kaydeden Çelik, "Şu an iç piyasada tüketilen muzların yaklaşık yüzde 40’ı ithal. Çünkü yerli üretim tam ihtiyacı karşılayamamaktadır. Biz ürettiğimiz bu ürünle, ithal muzun ithalatını azaltarak ülke ekonomisine katkı sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

“Bir yıl sonra ürün veriyor”

İlk etapta 50 dekar alanda yaptıkları üretimde başarılı sonuçlar aldıklarını ifade eden Çelik, "Bunun sonucunda da şu an 50 dekar alanda muz serası yatırımımız başlamış durumdadır. Mart ayında dikime yetiştirip, önümüzdeki yılda yeni seralarımızda ürün almayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Muzun hasat süreci hakkında da bilgiler veren Çelik, "Dikimden yaklaşık 7 ay sonra muzun ilk doğumu gerçekleşmektedir. Buna takip, 3 ay içerisinde hasat olgunluğuna geliyor” ifadelerini kullandı.

“Manisa’daki büyümeyi iliklerimize kadar hissediyoruz”

Jeotermal muz serasında inceleme yapan Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise "Manisamız aynı gözbebeğimiz Türkiyemiz olduğu gibi anbean, gün be gün büyüyor. Şu anda da bu muhteşem büyümeyi iliklerimize kadar hissettiğimiz, mutlu olduğumuz bir yerdeyiz. Türkiye ile birlikte büyüyen Manisa, bütün dinamikleriyle zaman zaman birbirleriyle yarışarak, zaman zamanda birbirine destek olarak büyüyor. Manisa’nın en büyük dinamiklerinden olan Salihli ilçemiz, bugün Manisa için ilk, Türkiye için özellik taşıyan bir muz serasındayız” dedi.

Manisa’da 800 dekarlık alanda seracılık yapıldığını dile getiren Vali Güvençer, "Muz, jeotermal kaynaklardan yararlanıp, serada yetiştirilir mi önemli bir soruydu. Türkiye’de ilk değil belki ama, ilklerden biri olan serada, günde 20 ton muz üretiliyor. Bu hem bize, hem de etraftaki uygulayıcılara örnek olacak” diye konuştu.

“Muz yeni ürün çeşidimiz”

Vali Güvençer sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Manisa üzümün başkenti, kiraz, çilek ve eriği ön planda meşhur. Bu ürün çeşitliliğine, ürün desenine, sera ve benzer yatırımlarla muzu da katmış olacağız. Önemli olan özel teşebbüsçe buna cesaret edilmesi, kurumsal bir yapı içerisinde, karlılıkta sağlanarak, bu tesisin ayakta tutulmasıdır. Ben arkadaşlarımı yürekten kutluyorum."