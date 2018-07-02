Manisa’da üzüm hasadı başladı

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından tescillenen erkenci üzüm çeşitlerinde hasat başladı. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, "Geçtiğimiz yıl üretim normalde 4 milyon 200 bin olarak tahmin edildi....

Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından tescillenen erkenci üzüm çeşitlerinde hasat başladı. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, "Geçtiğimiz yıl üretim normalde 4 milyon 200 bin olarak tahmin edildi. Bu da gerçekleşti. Bu yıl iklim olaylarından dolayı, doğal afetlerden dolayı bir miktar daha düşüklük yaşanabilir diye düşünüyoruz" dedi.

Manisa’da erkenci üzüm çeşitlerinde hasat başladı. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ve tescillenen Spil Karası ve melez çeşitlerinde üzüm hasadı başladı. Öte yandan Ekonomi Bakanlığı ile Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yetkilileri de Superior Seedles adlı erkenci üzüm çeşidi üreten bölgelerden aldıkları örnekleri inceledikten sonra verilecek ihracat izniyle beraber önümüzdeki haftalarda ilk ihracat da başlamış olacak. Geçtiğimiz yıla göre hasadın 10 gün erken başladığını söyleyen Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, "Bu yıl da rengarenk üzüm çeşitleriyle üreticilerimiz tüketicilerin karşısına çıkacak. Bu yıl normal önceki yıllara göre biraz daha erkenci bir sezon yaşıyoruz. Geçen yıl ilk üzüm hasadına bizim şartlarımızda 19 Temmuz’da başlamıştık. Bu yıl haziranın sonu temmuz ayının başlarından itibaren üzüm hasadına başlamış bulunuyoruz. Yaklaşık 1 hafta 10 gün çeşide göre değişmekle birlikte bir erkencilik söz konusu. Bundan sonra Manisa özelinde ülkede aralık ayını ortalarına kadar peyderpey değişik üzüm çeşitlerimiz çıkacaktır" dedi.

Bu yıl iklim farklılıkları nedeniyle bağlarda bir takım hastalıkların baş gösterdiğini belirten Ünal, "Bu yıl iklim biraz değişikti. Önceki yıllara göre farklılıklar gösterdi. Özellikle haziranın sonuna kadar yoğun yağışlar aldık. Bunun olumsuz etkileri oldu. Bazı hastalıklarda fungal etkenlerde, milyö gibi bazı hastalıkların zarar oranlarının artmasına sebep oldu. Bunun yanı sıra zararlılarda da artışlar yoğunluk yaşandı. Bunlara rağmen inşallah iyi bir ürün sezonu olur diye umuyoruz" diye konuştu.

Sezonun başlarında üzümlerde göz verimi düşüklüğü gözlendiğini sözlerine ekleyen Ünal, "Bu yılın başından itibaren ilk başlarda doğuş eksikliği, göz veriminin düşük olmasıyla sezon başladı. Daha sonra don zararı, arkasından dolu zararı hatta baya ürün kaybı olan üreticilerimiz de oldu. Onun dışındaki kısımlarda güzel bir yıl geçiririz diye umuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Üretimde düşüklük olabilir"

Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl üretimde bir miktar düşüklük beklendiğini belirten Ünal, "Geçtiğimiz yıl üretim normalde 4 milyon 200 bin olarak tahmin edildi. Bu da gerçekleşti. Bu yıl iklim olaylarından dolayı, doğal afetlerden dolayı bir miktar daha düşüklük yaşanabilir diye düşünüyoruz" diye konuştu.

"Superior Seedles ile birlikte ihracat sezonu da başlamış olacak"

Spil Karası adı verilen tescilli ürünün hasadına başlandığını belirten Ünal, "Spil Karası adlı çeşit kurumumuz tarafından 2 yıl önce tescillendi. Üreticilerimize peyderpey yaymaya başladık. Normal ticari olarak yetiştirilen çeşitlerden biraz daha erken olgulaşan bir çeşit. Ülkemizin Mersin gibi Adana gibi erkenci bölgelerine hem de Ege Bölgesi, Manisa’nın ilçelerine sofralık yapan üreticilerimize yayımına başladık. Bununla beraber beyaz üzüm çeşitlerinden Superior Seedles’in hasat zamanı geldi. Bugün arkadaşlarımız arazideler. Ekonomi Bakanlığı ile beraber erkenci bölgeleri dolaşıyorlar. Oralardan topladıkları örnekleri kurumumuz arazisinde analiz ediyoruz. Superior Seedles için ihracat izini verilme tarihlerini belirlemeye çalışacağız. Bugün yapılacak arazi çalışmalarından sonra önümüzdeki hafta aldığımız değerlere göre Superior Seedles’in ihracatını yaparak üzümde ihracat sezonu da başlamış olacak" dedi.

Sofralık üzümde Rusya, kuru üzümde Avrupa

Sofralık üzümde Türkiye’nin en büyük pazarı Rusya, kuru üzümde ise Avrupa Birliği ükleleri olduğunu belirten Ünal, "Sofralık üzümdeki en büyük pazarımız Rusya. Hem erkenci çeşitler hem diğer çeşitler sofralık üzümdeki ağırlıklı pazarımız, yüzde 80’e yakın oranlarda pazarımız Rusya. Kuru üzümde ise ağırlıklı pazarımız Avrupa Birliği. Sofralık üzüm hasadımız ilk Ekonomi Bakanlığı ile beraber ihracat izniyle beraber yaklaşık kasım sonlarına aralık sonlarına kadar örtü altıyla beraber devam edecektir diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Ünal, Manisa Sultani çekirdeksiz üzümünde doğal afete maruz kalan bölgelerin olduğunu belirtek, "Sultani çekirdeksizde de doğuş eksikliği ile başladı sezon. Arkasından don oldu. Bir kaç sefer de dolu oldu. Özellikle doğal afete maruz olan parsellerde kesinlikle bir verim düşüklülüğü olacaktır. Ama bunun toplam rekolteye oranını şu an için söylemek zor" ifadelerini kullandı.

Manisa’da bu hafta başlayan üzüm hasadı bölgelere göre Aralık ayının ortalarına kadar devam etmesi bekleniyor.