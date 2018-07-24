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24 Temmuz 2018 Salı 15:39

Marmara Üniversitesi’nden kahraman doktora tebrik

E5 karayolu üzerinde meydana gelen bir trafik kazasında yaralanan 4,5 aylık bebeğe müdahale ederek bebeğin kurtulmasına vesile olan Uzman Dr. Emel Uyar, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından tebrik edildi.Marmara Üniversitesi...

Marmara Üniversitesi'nden kahraman doktora tebrik
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E5 karayolu üzerinde meydana gelen bir trafik kazasında yaralanan 4,5 aylık bebeğe müdahale ederek bebeğin kurtulmasına vesile olan Uzman Dr. Emel Uyar, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından tebrik edildi.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yan Dal Asistanı Çocuk Hastalıkları Yoğun Bakım Doktoru Uzman Dr. Emel Uyar, 23 Temmuz 2018 tarihinde E5 karayolu Kartal istikametinde meydana gelen bir trafik kazasında yaralanan 4,5 aylık bir bebeğe müdahale ederek bebeğin kurtulmasına vesile oldu.

Uzman Dr. Uyar, bebeğe ambulansta eşlik ederek hastaneye götürülmesini de sağladı. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Gündüz ve Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ümit Şehirli, örnek bir davranış sergileyerek bebeğin kurtulmasına vesile olan Dr. Uyar’ı tebrik ederek, teşekkürlerini iletti.
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